ФОТО: Тысячи людей по всему миру снова проехались в транспорте без штанов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В минувшие выходные в 18-й раз по всему миру прошла акция "В метро без штанов" ("No Pants Subway Ride"), в ходе которой тысячи участников совершили поездку в метро или другом общественном транспорте в одних трусах.

Наибольшей популярностью поездки в одних трусах (при желании можно оголиться еще больше) пользуются у жителей Нью-Йорка, Лондона, Праги, Токио, а также в крупных городах, где есть метро.

Впервые акция "День без штанов" прошла в 2002 году в Нью-Йорке. Ее устроила группа комиков "Improv Everywhere": семь человек своим необычным видом изрядно удивили обычных пассажиров метрополитена. Молодые люди вошли в один из вагонов метро, делая вид, что незнакомы друг с другом, и на вопросы пассажиров отвечали, что "забыли штаны дома".

Изначально целью акции являлось "восхваление глупости", но мероприятие быстро стало глобальным, о нем стали сообщать мировые СМИ. Акция получила популярность во многих странах мира, к тому же в ряды "хулиганов" влились и женщины. Обычно участники флешмоба стараются проявить фантазию, надевая забавное нижнее белье, к примеру, в яркий цветочек или горошек, а также с изображением героев мультфильмов.

Несколько лет назад к акции "День без штанов" подключились и в Риге (участники акции ездили в трамваях), но в Латвии это движение не стало традиционным.

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
KARMELĪŠU DIALOGI Смотреть

Диалоги кармелиток
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form