ФОТО: Тысячи людей по всему миру снова проехались в транспорте без штанов

В минувшие выходные в 18-й раз по всему миру прошла акция "В метро без штанов" ("No Pants Subway Ride"), в ходе которой тысячи участников совершили поездку в метро или другом общественном транспорте в одних трусах.

Наибольшей популярностью поездки в одних трусах (при желании можно оголиться еще больше) пользуются у жителей Нью-Йорка, Лондона, Праги, Токио, а также в крупных городах, где есть метро.

Впервые акция "День без штанов" прошла в 2002 году в Нью-Йорке. Ее устроила группа комиков "Improv Everywhere": семь человек своим необычным видом изрядно удивили обычных пассажиров метрополитена. Молодые люди вошли в один из вагонов метро, делая вид, что незнакомы друг с другом, и на вопросы пассажиров отвечали, что "забыли штаны дома".

Изначально целью акции являлось "восхваление глупости", но мероприятие быстро стало глобальным, о нем стали сообщать мировые СМИ. Акция получила популярность во многих странах мира, к тому же в ряды "хулиганов" влились и женщины. Обычно участники флешмоба стараются проявить фантазию, надевая забавное нижнее белье, к примеру, в яркий цветочек или горошек, а также с изображением героев мультфильмов.

Несколько лет назад к акции "День без штанов" подключились и в Риге (участники акции ездили в трамваях), но в Латвии это движение не стало традиционным.