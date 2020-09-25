ФОТО: Учительница придумала гениальный трюк для онлайн-обучения с помощью обычных предметов

Американская учительница Кармен Кастрехон придумала трюк, которой существенно облегчает преподавание онлайн, на которое многие учебные заведения были вынуждены перейти из-за пандемии.

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Чтобы наглядно демонстрировать и объяснять студентам новый материал, Кармен создала домашнее подобие учебной доски, где она может писать и одновременно транслировать написанное в прямом эфире. Для этого ей понадоблись всего несколько предметов, которые может найти каждый: ноутбук с встроенной камерой, компакт-диск, скотч, карандаш и монетка. Своим лайфхаком женщина поделилась в соцсетях, продемонстрировав гениальное в своей простоте изобретение на снимках.

"Просто хотела с вами поделиться, - пишет Кармен. - Это может помочь учителям, у которых нет отдельной видеокамеры. С помощью скотча приклеиваем карандаш на крышку ноутбука, чтобы он мог держать диск, а вес монеты наклонит его до нужного угла". Таким образом диск будет отражать изображение в объектив камеры. Она также пояснила, что зеркальное изображение можно убрать с помощью программы ManyCam. Таким же способом ученики могут показать свою работу преподавателю, чтобы тот исправил ошибки или дал совет.