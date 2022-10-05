ФОТО: Удмурт или Банкетный? В Twitter нашли мобилизованного двойника Путина
Foto: twitter.com/Vlad_is_love_Mn

В соцсетях появилась фотография мужчины в камуфляжной форме, предположительно сделанная в одном из пунктов мобилизации в России, удивительно похожего на Владимира Путина.

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Комментаторы в шутку предположили, что под мобилизацию попал клон или двойник Путина - в сети уже давно ходит конспирологическая теория о двойниках российского президента, которые заменяют его на публичных мероприятиях. Сам он, разумеется, подобное отрицает, о чем рассказывал в интервью "ТАСС" около 2 лет назад.


Даже если сходство случайно, в плен этому человеку лучше не попадать, пишут комментаторы. Возможно, это бракованный двойник, предполагают они, другие же гадают, который из них получил повестку - Удмурт, Говорун или Банкетный (в сети можно даже найти таблицу с описанием каждого из двойников). А возможно, это специальный ход для поднятия боевого духа.

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