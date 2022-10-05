ФОТО: Удмурт или Банкетный? В Twitter нашли мобилизованного двойника Путина

В соцсетях появилась фотография мужчины в камуфляжной форме, предположительно сделанная в одном из пунктов мобилизации в России, удивительно похожего на Владимира Путина.

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Комментаторы в шутку предположили, что под мобилизацию попал клон или двойник Путина - в сети уже давно ходит конспирологическая теория о двойниках российского президента, которые заменяют его на публичных мероприятиях. Сам он, разумеется, подобное отрицает, о чем рассказывал в интервью "ТАСС" около 2 лет назад.



Даже если сходство случайно, в плен этому человеку лучше не попадать, пишут комментаторы. Возможно, это бракованный двойник, предполагают они, другие же гадают, который из них получил повестку - Удмурт, Говорун или Банкетный (в сети можно даже найти таблицу с описанием каждого из двойников). А возможно, это специальный ход для поднятия боевого духа.

Этому чуваку, в плен лучше не попадаться — Абаддонов А.Д. Plestsov Andrei (@abaddonov) October 2, 2022

Бракованный двойник?🤪 — Lela Lattuada (@LattuadaLela) October 2, 2022

В каждую воинскую часть для укрепления боевого духа направлен клон Путина. Их массовое производство налажено учёными Сколково на базе питомника обезьян в Абхазии. — Из района приходили нерадостные вести (@godbluff75) October 2, 2022

Это как картонные менты на шоссе. Как будто САМ в бой ведёт полки — Людям, которым вы ставили отметки часто «Нравится» (@reunuts) October 2, 2022

Когда не смог сбежать от повестки. pic.twitter.com/0p1md7O8jF — ʋʅαԃ ιʂ ʅσʋҽ (@Vlad_is_love_Mn) October 2, 2022

Судя по румянцу, это Банкетный. Удмуртский "круглее", явно уже в Монголии.

А который же у руля?.. — Jack (@Jack12829420) October 3, 2022

Грачёв из Комеди Клаб был призван? — Доткор Хаос  (@Experdiza) October 3, 2022