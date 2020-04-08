instagram.com/guessthemovie8
Foto: instagram.com/guessthemovie8

Семейство Тейлоров из Лондона, которое, как и многие другие люди во всем мире, оказалось в самоизоляции, придумало себе замечательное развлечение, в котором с удовольствием участвуют все - папа Мэтт, мама Стефани, 7-летняя Эдит, 2-летний Артур и кроха Олив.

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Находчивые британцы с помощью подручных предметов воссоздают сцены из популярных фильмов. Сначала, как пишут СМИ, они поделились снимками с друзьями, а те, впечатлившись, уговорили Мэтта и Стеф создать в соцсетях профиль, посвященный их веселой затее. Теперь любой желающий может поиграть в "Угадай кино". Попробуйте и вы.












Спойлер! Для тех, кто так и не смог угадать, Тейлоры опубликовали пост с ответами к некоторым снимкам.

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