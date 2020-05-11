instagram.com/mila_kuznetsova10
Foto: instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель и обладательница 13-го размера груди Мила Кузнецова захотела стать профессиональной боксершей, пишет Champion.com.ua.

"Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге", — заявила Кузнецова. Она добавила, что хочет сделать из своих выступлений настоящее шоу.

Кузнецова — участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года. На ее аккаунт в Instagram подписано более 550 тысяч человек.

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A post shared by MILA KUZNETSOVA MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10) on Apr 16, 2020 at 1:17pm PDT

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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