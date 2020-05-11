Украинская модель и обладательница 13-го размера груди Мила Кузнецова захотела стать профессиональной боксершей, пишет Champion.com.ua.

"Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге", — заявила Кузнецова. Она добавила, что хочет сделать из своих выступлений настоящее шоу.

Кузнецова — участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года. На ее аккаунт в Instagram подписано более 550 тысяч человек.