ФОТО: Увеличившая в 4 раза губы студентка вновь закачала филлер

Студентка из Болгарии, увеличившая губы в четыре раза, проигнорировала предупреждение врачей об опасности новых инъекций и вновь отправилась на те же самые процедуры, сообщает Daily Star.

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Андреа Емилова-Иванова из Софии, Болгария, перенесла 21 процедуру по наполнению губ филлерами. Каждый сеанс у косметолога обходился ей в 135 фунтов стерлингов, и в конечном счете девушка потратила на них 2 835 фунтов стерлингов.

22-летняя болгарша призналась в интервью журналистам, что побывала почти во всех клиниках города и закачала в свои губы практически все возможные виды филлеров.

По информации издания, медики предупредили студентку о том, что если она продолжит увеличивать губы, то в дальнейшем может столкнуться с опасными последствиями. "Мой врач обеспокоен моим состоянием. Он сказал, что мои губы стали слишком большими. Поэтому он предложил удалить всю гиалуроновую кислоту, сделать их меньше и изменить форму", — рассказала Емилова-Иванова.

Несмотря на страхи врачей, героиня материала отказалась от операции по уменьшению губ, сказав, что у нее не наблюдается побочных эффектов и осложнений. Она заявила, что вопреки всем рекомендациям будет увеличивать губы и дальше.

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