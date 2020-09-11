ФОТО: В Елгаве продают "сумасшедший дом с веселой энергетикой"

Необычное объявление о продаже дома в Елгаве стало хитом в соцсетях.

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На главной фотографии к объявлению ничего примечательного, что отличало бы его от других предложений, нет. В тексте говорится, что продается "сумасшедший дом с веселой энергетикой", недостроенный, но с проектом и подведенными коммуникациями и 15 сотками земли. Стоимость - 72 тысячи евро.

К объявлению приложены весьма необычные снимки - на фотографиях внутренних помещений позирует девушка в смирительной рубашке. Пользователи оценили чувство юмора продавцов и объявление стало вирусным в соцсетях, хотя многие считают, что с такой рекламой недвижимость продать не получится.

Автор объявления, фотограф Снежана Литвинова в разговоре с Delfi Izklaide рассказала, что это уже вторая попытка продать недвижимость, первая не удалась из-за пандемии, хотя и тогда хозяйка подошла к этому с выдумкой. По ее словам, тогда на снимках использовали большую бутафорскую обезьяну в полицейской форме, и интерес был огромный. Был и реальный покупатель, однако началась пандемия и сделка не состоялась.

Чтобы привлечь внимание к объявлению, Снежана решила сделать еще одну фотосессию, моделью для которой стала ее подруга, а смирительная рубашка осталась после какого-то мероприятия, где служила реквизитом. Уже в первый день публикации предложение на портале объявлений набрало 8 тысяч уникальных просмотров. Снежана считает, что ее идея не отпугнет покупателей, так как "нормальные люди понимают шутки", и надеется продать дом как можно скорее.