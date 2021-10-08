ФОТО: В Латвию приехали "дурачки из Брюгге". И привезли пиво

7 октября в Риге открылся не только Lidl. В торговом центре Saga отпраздновали открытие бара бельгийского пива Brugse Zot Bar Riga.

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Тридцать стилей бельгийского эля на кране, солидная коллекция выдержанного бутылочного, терраса – все создано для того, чтобы место стало популярным. И, кстати, рижское заведение - второе за пределами Бельгии, еще один бар есть только в Токио.

"Существует много легенд и версий о происхождении очень модного ныне выражения "крафтовое пивоварение", - рассказывает Глеб Боровицкий, глава владеющей баром компании Beers.lv. - Мне по душе самое простое определение "крафта": это когда хозяин пивоварни не находится за тридевять земель, а непосредственно участвует в процессе приготовления своего напитка, отвечает за него головой и руками. С этой позиции, первые и самые заслуженные крафтовики – фламандцы и валлонцы. Бельгийское пиво (только оно) занесено в официальный список гастрономического наследия ЮНЕСКО, и все мы знаем, что процесс его изготовления передается в этой стране от отца к сыну на протяжении веков. В частности, знаменитый фламандский эль Brugse Zot варится на пивоварне De Halve Maan, работающей с 1856 года. На сегодня у руля предприятия стоит уже пятый представитель семьи Маес – Ксавье".

Именно De Halve Maan организовал первый пивопровод в Бельгии – когда пиво из одного цеха предприятия поставляется в другой - на окраину Брюгге. Строительство путепровода шло четыре месяца, но жители были не против. Идея всем понравилась, о ней много шутили – мол, будет классно врезаться в водопровод и провести кран к себе домой. Но на самом деле это невозможно. Зато люди могли профинансировать строительство трубопровода, а взамен получить пожизненные поставки Brugse Zot.

О пивопроводе из Дрейлини в другие микрорайоны Риги, Глеб Боровицкий отшучивается. Может, со временем.

В открытии Brugse Zot Bar Riga приняли участие глава бельгийской пивоварни De Halve Maan Ксавье Ваннесте, представители дипкорпуса Бельгии, другие официальные лица. За интересные сочетания пива и блюд фламандской кухни отвечал знаменитый бельгийский шеф-повар Йорик Дуйс.

Почему "дурачки"? Brugse Zot ("Дурачки из Брюгге") – это фразеологизм, весьма популярный в странах Старой Европы. 14 августа 1477 года Максимилиан Габсбург (впоследствии император Священной Римской империи Максимилиан I) женился на Марии Бургундской. Через четыре года Мария Бургундская умерла от падения с лошади. Максимилиан пережил Марию на тридцать семь лет и, как пишут летописцы, все эти годы "не мог удержаться от слез, вспоминая о ней". Он заказывал ее портреты, чеканил монеты и медали с ее изображением, сделал героиней двух своих сочинений, а также очень часто приезжал в Брюгге, где была похоронена Мария рядом со своим отцом – королем Карлом Смелым.

В один из таких визитов жители города организовали праздничный кортеж с участием сумасшедших, которые по окончании праздника попросили построить им новый дом. На это эрцгерцог возразил: "Я видел сегодня столько сумасшедших, что весь Брюгге кажется мне сумасшедшим домом под открытым небом!". С тех пор жители города носят прозвище "дурачки из Брюгге".