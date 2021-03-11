ФОТО: В ногу со временем. Игрушечный Кен отмечает 60-летие

Один из представителей звездной пары производителя детских игрушек Mattel – друг Барби Кен – в этом году отмечает уже 60-й юбилей.

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Кен, полное имя которого Кеннет Шон Карсон, назван в честь сына основателей Mattel Руты и Эллиота Хендлеров. Официальный "день рождения" Кена – 11 марта 1961 года. Кен на два года младше Барби, отпраздновавшей круглый юбилей в 2019 году.

В течение многих лет Кен пережил трансформации внешности, карьеры и даже пропорций роста. Первый Кен, дебютировавший в 1961 году, был доступен со светлыми и русыми волосами, был одет в красные плавки, сандалии на пробковой подошве и держал подмышкой желтое полотенце. В том же году Кен встретил свою подругу Барби на съемочной площадке рекламного ролика для TV.

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В 1969 году волосы и брови у Кена стали гуще, а улыбка – более белоснежной. В 70-е годы 20 века Кен стал особенно стильным, обзавелся новыми друзьями и гардеробом. В 1973 году дневной свет увидел Кен с бородой и усами, полностью изменившими его внешность. В 1975 году спортивный Кен участвовал в Олимпийских играх, получив золотую медаль по плаванью и лыжам.

В 1982 году дебютировал первый чернокожий Кен из Малибу, к которому в 1984 году присоединилась латиноамериканская версия Кена. В это время Кен открыл для себя одно из своих хобби – поездки на своем кабриолете Dream Vette вдоль берега Малибу. Позже Dream Vette сменил стильный Mini Cooper.

В 90-е годы Кен гордился особенно пышной укладкой и яркими нарядами. В новом тысячелетии он стал особенно элегантным и появлялся уже на "красной ковровой дорожке", а также реализовывал свои мечты о карьере кинозвезды, играя роли принца, репортера, участника музыкальной группы и даже секретного агента. В фильме "История игрушек 3" Кен сменил более 50 нарядов.

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Как и полагается настоящей звезде, Кен вдохновлял других знаменитостей, например, был музой многих модных дизайнеров, в том числе Жана Поля Готье. В 2006 году стилист голливудских знаменитостей Филипп Блох, одевавший таких актеров А-списка как Джонни Депп и Пирс Броснан, привнес изменения и в стиль Кена, заменив яркие топы и пышные прически более короткой стрижкой, майками, кожаными куртками и рваными джинсами. В свою очередь дизайнер Moschino Джереми Скот создал специально для Кена реплику костюма, в котором сам появился на вручении призов "MTV Music Awards" в 2015 году.

В 2004 году мир пережил небывалое еще расставание – Кен и Барби прекратили отношения, однако в 2011 году Кен и Барби возобновили их.

В течение 60 лет Кен опробовал ряд профессий, начиная с пилота и пожарного вплоть до профессионального теннисиста, пляжного спасателя и даже поработал баристой. Сегодня Кен хочет вдохновлять новое поколение, поэтому стал еще разнообразнее - 3 типа тела, 9 оттенков кожи, 10 различных цвети глаз, 27 тонов волос и 20 причесок.