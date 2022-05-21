ФОТО: В Риге проходит фестиваль "Майский граф"

В Верманском парке Риги 21 и 22 мая проходит ежегодный фестиваль "Майский граф": бои на мечах, конкурсы костюмов, ярмарка и другие развлечения для любителей старины и фэнтези.

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Фестиваль проходит в Риге каждый год — это возрождённая средневековая традиция. Участники фестиваля демонстрируют исторические и фэнтезийные костюмы, пробуют себя в фехтовании и стрельбе из лука и фотографируются в виде ведьмы, приговорённой к сожжению. Победитель рыцарского турнира становится Майским графом и выбирает себе графиню.

Оба дня в парке работает ярмарка и палатки с уличной едой.