ФОТО: В Риге прошел благотворительный ужин для помощи Украине

27 апреля в отеле Grand Hotel Kempinski Riga состоялся благотворительный ужин с розыгрышем призов за пожертвования. Собранные средства — 6570 евро — будут направлены на помощь народу Украины через конфедерацию украинских ассоциаций в Латвии VICHE.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Благотворительный ужин включал в себя авторское меню из пяти блюд от шефа, музыкальное сопровождение — выступление группы Dagamba, пианиста Андрея Осокина и певицы Катрины Гупало, а также розыгрыш призов за пожертвования. Ведущим вечера был актер Рихард Леперс.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
KOKVILNAS LAUKU VIENTULĪBĀ
CHRIS NORMAN & BAND KONCERTS
Saulkrasti Jazz Festival 2022
Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts RĪTAUSMAS MŪZIKA LATVIJAI
“mum” dibinātājs Örvar Smarason
Фестиваль “Summertime — приглашает Инесса Галанте”. Заключительный концерт. Piaf! The Show (Франция).
Фестиваль “Summertime — приглашает Инесса Галанте”. Концерт открытия. Igudesman & Joo (Австрия), Adam Ben Ezra (Израиль).
Фестиваль “Summertime — приглашает Инесса Галанте”. Club des Belugas (Германия), Anna Luca (Швеция).
Фестиваль “Summertime — приглашает Инесса Галанте”. Shantel & The Bucovina Club Orkestar (Германия).
Читайте также