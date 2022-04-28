ФОТО: В Риге прошел благотворительный ужин для помощи Украине
Foto: Publicitātes foto

27 апреля в отеле Grand Hotel Kempinski Riga состоялся благотворительный ужин с розыгрышем призов за пожертвования. Собранные средства — 6570 евро — будут направлены на помощь народу Украины через конфедерацию украинских ассоциаций в Латвии VICHE.

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Благотворительный ужин включал в себя авторское меню из пяти блюд от шефа, музыкальное сопровождение — выступление группы Dagamba, пианиста Андрея Осокина и певицы Катрины Гупало, а также розыгрыш призов за пожертвования. Ведущим вечера был актер Рихард Леперс.

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