ФОТО: В Таллине выбрали самую красивую бабушку Эстонии
Foto: No privātā arhīva

В минувшие выходные в Таллине на конкурсе Universe Estonia 2022 выбирали самых красивых женщин страны. На одной сцене выступали как совсем юные девушки, так и бабушки. Главный титул Mrs. Universe Estonia 2022 получила Анна Майсурадзе, она же выиграла титул за лучший стилизованный национальный костюм.

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В творческом конкурсе победила 20-летняя Анастасия Ромашко, которая также стала победителем в категории мисс, теперь девушка обладательница титула Supermodel Universe Estonia 2022.

Юната Римпо получила титул Mrs. Europe Estonia 2022, а самой красивой бабушкой Эстонии — Grandma Universe Estonia 2022 — стала Ирина Рожкова.

ФОТО: В Таллине выбрали самую красивую бабушку Эстонии
Foto: No privātā arhīva

По словам победительницы конкурса и обладательницы титула Mrs. Universe Estonia 2022 Анны Майсурадзе получение короны стала для нее большой неожиданностью.

Анна Майсурадзе
Foto: Анна Майсурадзе

"Считаю этот конкурс нужным в наше непростое суматошное время, поскольку он дарит праздник, красоту и захватывающие эмоции“, — добавила она и поблагодарила всех, кто принимал участие в организации конкурса.

Все победительницы конкурса Universe Estonia 2022 представят Эстонию на различных международных конкурсах красоты уже в этом году.

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