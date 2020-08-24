В минувшие выходные в аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village прошёл первый международный фестиваль бургеров Burger Battle 2020.

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На два дня центральная площадь городка превратилась в гастрономический ринг. По мнению приглашенного жюри и шеф-поваров Лауриса Алексеева и Виктора Равдиве, победил ресторан Table7.

Также гости голосовали за бургеры авторов идеи фестиваля - шеф-повара ресторана 36.līnija Лауриса Алексеева и ресторатора Виктора Равдиве (Resto-Rātor). Битва между двумя командами длилась целый день, а лавры победителя доьсались команде Виктора Равдиве.

По данным организаторов, фестиваль посетили более 20 тысяч гостей. Бургеры, которые были представлены на фестивале, качественно отличаются от тех, что мы едим ежедневно, отметил Лаурис Алексеев. Гости смогли попробовать не только традиционные бургеры с говядиной и курицей, но и с олениной, миногой, а также с авокадо и баклажаном.

Гостей также ожидала насыщенная программа, включающая мастер-классы, конкурсы и концерты с участием Singapūres Satīns, DJ Dominox, DJ Майи Розите и DJ Fedor Fomin.

Ожидается, что Burger Battle станет ежегодным мероприятием.