ФОТО: в Японии открылся первый в мире планетарий на борту самолета
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В японском аэропорту Китакюсю открылся первый в мире планетарий, размещенный в самолете. Борт самолета оснащен шестью проекторами, каждый из которых проецирует около миллиона звезд, пишет портал телеканала "Дождь".

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Оборудование размещено вдоль прохода, что позволяет отображать проекции на поверхностях салона.

Планетарий размещен на борту самолета компании StarFlyer, и работает он как в припаркованном самолете, так и непосредственно во время полета.

Первые пассажиры рейса отмечают, что качество проецируемых изображений не отличается от тех, что можно увидеть в стационарных планетариях.



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