ФОТО: в Японии открылся первый в мире планетарий на борту самолета

В японском аэропорту Китакюсю открылся первый в мире планетарий, размещенный в самолете. Борт самолета оснащен шестью проекторами, каждый из которых проецирует около миллиона звезд, пишет портал телеканала "Дождь".
Оборудование размещено вдоль прохода, что позволяет отображать проекции на поверхностях салона.
Планетарий размещен на борту самолета компании StarFlyer, и работает он как в припаркованном самолете, так и непосредственно во время полета.
Первые пассажиры рейса отмечают, что качество проецируемых изображений не отличается от тех, что можно увидеть в стационарных планетариях.
先日、世界初の試み— 航空会社スターフライヤー (@Starflyer_pr) October 19, 2020
機内でプラネタリウムを上映する『Starlight Flight』が行われました‼️
満点の星空が機内に広がる瞬間は格別です⭐️#MEGASTAR #スターフライヤー pic.twitter.com/48oQSAwUnA