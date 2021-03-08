ФОТО: Важнее бога. Пастор из Бразилии вернется на конкурс самых красивых ягодиц

Модель, телеведущая и пастор из Бразилии Андресса Урах оставила пасторскую кафедру, чтобы принять участие в международном конкурсе на лучшую форму ягодиц. Она уже потратила $50 тыс. на пластическую хирургию, чтобы приблизиться к победе в состязании, которое в Бразилии имеет культовое значение.

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Как Бразилия продвигает моду на пышные формы, пишет "Газета.Ru".

В июле этого года в Сан-Паулу в десятый раз пройдет конкурс красоты Miss BumBum, участницы которого соревнуются за звание обладательницы самых привлекательных ягодиц. Основанный в 2011 году бразильским журналистом и предпринимателем Какау Оливером в своей стране, в 2019 году конкурс вышел на международный уровень. Однако и в международном состязании участниц из США, Канады, Австралии и Европы в конкурсе в Майами обошла 29-летняя бразильянка — модель Playboy Сюзи Кортес, которая на тот момент уже дважды становилась победительницей национального конкурса в 2015 и 2019 году, заработав почти $15 тыс.

В Бразилии ягодицы имеют культовый статус, а девушки, чьи формы от природы не достигают нужного объема, идут на многочисленные пластические операции. По правилам конкурса, участницы с искусственно улучшенными формами до состязания не допускаются, однако пластические операции на других частях тела не возбраняются.

В 2012 году второе место в конкурсе заняла 25-летняя модель и телеведущая Андресса Урах, которая стала одной из муз Олимпийских игр, проводившихся в Рио-де-Жанейро. Модель не раз обращалась к пластике и в 2014 году была госпитализирована в критическом состоянии в отделение интенсивной терапии больницы Порту-Алегри из-за генерализованной инфекции, вызванной большим количеством силикона, который она имплантировала в бедра, чтобы сделать их больше для выступлений в шоу-бизнесе. Урах выписали из больницы через 25 дней, но свое излечение девушка связывает с божественным провидением.

"Я уверена, что именно вера спасла мою жизнь, и она изменила мой взгляд на все, — приводит слова модели британский таблоид Daily Star. — Не то, что вы пишете или говорите, имеет значение для Бога, а то, как вы распоряжаетесь своей жизнью". После выписки из больницы девушка погрузилась в религию и стала пастором в протестантской церкви. В интервью 2016 года она заявила, что теперь является "возрожденной протестанткой" и последовательницей евангелической церкви.

Foto: Vida Press

Она также опубликовала книгу под названием "Я умерла, чтобы жить — Мой преступный мир славы, наркотиков и проституции" и собиралась посвятить себя сыну Артуру, которого родила в 18 лет. Однако в 2021 году модель решила оставить пасторскую кафедру, чтобы вновь побороться за первое место на конкурсе Miss BumBum, теперь уже на международном уровне.

Несмотря на неудачный опыт, Урах потратила еще $50 тыс. на пластические операции, чтобы на этот раз победа точно досталась ей. Она представит на конкурсе родную Бразилию — именно ее фото красуется на домашней странице сайта конкурса, где модель одета в сине-желто-зеленую форму в цветах национального флага. Помимо 15-летнего сына за нее будет болеть муж Тьяго Лопес, с которым они поженились пару месяцев назад, а также 2,5 млн подписчиков в Instagram.

В конкурсе в 2021 году будут соревноваться 27 девушек со всего мира. Победительница, помимо престижного звания и всенародной любви, получает 50 тыс. бразильских реалов (7,4 тыс. евро), модельные контракты, а также автоматически становится знаменитостью в Бразилии и за ее пределами. На первом этапе конкурса 15 финалисток из 27 участниц отбирают путем интернет-голосования, а решение о том, кто станет победительницей, принимают члены жюри.

За 10-летнюю историю конкурс Miss BumBum вызывал немало скандалов, связанных с обвинениями членов жюри во взяточничестве и с допуском к конкурсу участниц, прибегавших к пластической хирургии. Так, в 2013 году моделей Мари Соузу и Элиану Амарал обвинили в подкупе судей конкурса, а в 2014 году модель Ливия Сантос и вовсе была дисквалифицирована по подозрению в коррупции. В июне 2013 года британская журналистка Дейзи Донован с канала Channel 4 упрекнула конкурс и популярные бразильские телешоу в объективации женского тела, так как на этих состязаниях девушки выступают в ультратонких бикини, обтягивающих ягодицы, которые журналистка сравнила с "зубной нитью". Она назвала конкурс "захватывающим праздником плоти" и призналась, что чувствовала себя неловко, когда участницы в финале выходили в полуголом виде.

Такие конкурсы являются подтверждением бразильских и латиноамериканских стандартов красоты, согласно которым особенно ценятся пышные и упругие формы — чтобы на ягодицах мог устоять полный бокал воды, а карандаш под ними, напротив, удерживался.

Бытует даже мнение, что бразильских девочек укладывают спать на живот, чтобы спина прогибалась под определенным углом и ягодицы выступали назад. Такое телосложение объясняют культурой питания бразильянок, которые потребляют много мяса, а также тем, что они от природы крупнее и больше в объемах, чем те же европейки. При этом знаменитая бразильская модель немецкого происхождения Жизель Бюндхен в местные стандарты красоты не вписывается — поэтому основную карьеру она сделала за границей как ангел Victoria's Secret, участвуя в рекламных кампаниях американских, итальянских и французских брендов.

Foto: Vida Press

По словам бразильского журналиста, которого Дейзи Донован опрашивала для репортажа в 2013 году, бразильским женщинам нравится быть в центре внимания, когда мужчины восхищаются ими, что повышает их самооценку.

Одна из финалисток конкурса 2013 года, 23-летняя Лаура Келлер, которая имеет научную степень в области физкультуры, призналась журналистке, что не против смещения акцента с интеллекта на внешнюю составляющую ради победы в конкурсе. "В Бразилии, чтобы работать на телевидении и в средствах массовой информации, нужно заходить через черный ход, — приводит ее слова Daily Mail. — Прежде всего мы должны показать нашу красоту. Как только вы попадете туда, вы сможете проявить свои интеллектуальные способности".