После падения железного занавеса глобальные корпорации бросились завоевывать рынки Восточной Европы. Одной из первых ласточек стала сеть McDonald's. Открытие первого так называемого ресторана быстрого питания в Москве стало настоящей сенсацией, а в очереди из желающих отведать знаменитый заморский гамбургер стояли десятки тысяч человек. Это произошло ровно 30 лет назад - 31 января 1990 года.

Для современной молодежи фаст-фуд - часть повседневной жизни, и эти кадры могут даже шокировать. Очередь растянулась на несколько километров, и во избежание беспорядков ее ограничили мобильным забором, а движение людей регулировали сотрудники милиции.

Утверждается, что в день открытия ресторан обслужил около 30 тысяч посетителей. Очереди за бургерами стояли в течение всего первого года работы первого из McDonald's, после чего число закусочных стало расти. В 1993 году один из них посетил даже тогдашний президент России Борис Ельцин.

За прилавком закусочной в те годы работали очень образованные для того времени люди, так как в требованиях к персоналу приветствовалось хорошее знание иностранных языков, чем тогда могли похвастать немногие. По большей части это были студенты престижных вузов, прошедшие специальное обучение, так культура обслуживания в McDonald's отличалась от принятой
в общепите СССР.

Отличались и цены, которые были довольно "кусачими". Например, Big Mac стоил 3,75 рубля - столько же стоил месячный проездной на метро.

В Латвии первый ресторан сети McDonald's открылся в декабре 1994 года в Риге. Как и в Москве, это событие во многом носило символический характер, демонстрируя переход к западному образу жизни. Появление символа западной культуры в самом центре столицы вызывало сильные эмоции, были и акции протеста со стороны "зеленых", среди которых выделялся будущий премьер-министр Латвии Индулис Эмсис.

Самый дорогой бургер тогда стоил 1 лат (1,42 евро), картошку фри можно было купить за 25 сантимов, а мороженое - за 50. Правда, и зарплаты были так себе - например, жалованье учителя-предметника не дотягивало даже до 40 латов.

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