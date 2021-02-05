ФОТО, ВИДЕО: Австралийский стриптизер переехал в Эстонию и собирается свести девушек с ума
Foto: instagram.com/justinleo.x

Исполнитель эротических танцев Джастин Лео переехал из Австралии в Эстонию к своей девушке Трийну Лийс, с которой познакомился в соцсетях, и стал местной знаменитостью.

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У молодого человека большие планы по завоеванию стриптиз-сцены Эстонии, пишет эстонский портал DELFI. Джастин стал гостем телепрограммы Märgatud Eestis, где рассказал, что активно работает надо своим шоу, которое сведет с ума эстонских женщин. Ведущий программы отметил, что Джастину в Эстонии нет равных.

Подруга австралийского стриптизера во всем его поддерживает. "Мне нравится видеть его счастливым, и я не против похотливых взглядов других женщин. Это его работа, и он очень хороший мужчина", — объясняет Трийну Лийс, которая работает агентом по недвижимости и воспитывает трехлетнего сына.

Пара ведет совместный профиль в соцсетях, где рассказывает все, начиная со знакомства и общения в интернете, до их первой встречи и совместной жизни. Там же Джастин признался, что с девушками ему раньше не везло - они не хотели встречаться с ним из-за его профессии.

Пока большое шоу не готово, Джастин готов выступать на частных мероприятиях - стоимость выступления зависит от его продолжительности и начинается от 200 евро.

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DELFI Showtime
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