ФОТО, ВИДЕО: Большой Шлепа, русский кот. Он же Гоша. Он же мем

Большой Шлепа прославился чуть больше года назад как Big Floppa, когда мемы с большим котом стали популярными в англоязычных соцсетях. Затем смешные картинки стали вирусными и среди русскоязычных пользователей. Но настоящая история 30-килограммового красавца с кисточками на ушах интереснее мемов.

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Каракал по кличке Гоша поселился в семье москвичей Андрея Бондарева и его жены Елены в конце 2017 года и почти два года жил жизнью обычного кота. А в декабре 2019 года один из снимков животного, опубликованных в Instagram, внезапно "выстрелил" и Гоша стал знаменитостью. Теперь ему посвящают сообщества в соцсетях и выпускают продукцию с изображением "Большого Шлепы".

Как рассказывала хозяйка Гоши, решение взять большую кошку было осознанным. Около года Бондаревы тщательно оценивали свои возможности содержания такого животного, а затем купили котенка в питомнике. Интересно, что в семье есть еще два кота, с которыми Гоша отлично ладит - и даже не он, несмотря на внушительные размеры, в этом трио играет первую скрипку.

Расходы на животных составляют больше 200 евро в месяц - и это без учета медицинского обслуживания и ущерба от испорченных вещей и мебели. Однако популярность каракала приносит и выгоду - самые пылкие фанаты делают пожертвования "на креветки" (любимая еда Гоши), получая взамен персонализированное "спасибо" от кота. Позднее это сподвигло Андрея и Елену создать благотворительный проект, в котором любой желающий может стать другом Гоши, если сделает доброе дело для животных и расскажет о нем. Часть средств на "креветки" владельцы Гоши передают либо приютам для животных, либо хозяевам зверей, попавшим в тяжелую ситуацию. Также средства поступают от фанатского сообщества, которое производит сувенирную продукцию, по согласованию с хозяевами каракала.

Благодаря Гоше у его владельцев появилось много хороших знакомых по всему миру.

Характер у каракала ласковый. При этом, как говорит Елена, ему даже больше, чем другим котам, нужно общение с человеком. И в этом скорее напоминает собаку, часто пытаясь хитростью устранить конкурентов. В остальном же Гоша ничем не отличается от любого другого домашнего кота. Интересно, что прогулки, к которым его около года пытались приучать хозяева, каракалу не понравились - он уходил в "засаду" в кустах и в целом вел себя очень настороженно, особенно по отношению к людям. Дома он чуть посмелей, но прячется, если к хозяевам приходят гости, и лишь потом осторожно выходит из укрытия, чтобы обнюхать незнакомого человек и снова удалиться.

А в своей кошачьей компании, говорят владельцы, Гоша "младший". Главный - пушистый черный кот Матвей, который пользуется большим уважением. Мейнкун Жорик для Гоши скорее приятель, но и он выше в кошачьей иерархии.

























