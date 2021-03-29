ФОТО, ВИДЕО: Фотограф пожертвовал дроном ради кадров в жерле вулкана

Исландский фотограф Гардар Олафссон пожертвовал одним из дронов, чтобы снять видео извержения лавы вулкана Фаградальсфьядль.

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Короткое видео, которое успел снять дрон, Олафссон опубликовал в Instagram. Также в профиле фотографа есть и другие фото- и видеоматериалы с извергающимся вулканом. А еще - великолепные снимки Исландии: ледники, айсберги, виды природы и ледники с высоты птичьего полета.

В профиле Гардара на YouTube можно увидеть, как выглядит северное сияние в Исландии - его любимая "модель", как говорит сам фотограф.



