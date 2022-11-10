ФОТО, ВИДЕО: Горячие австралийские пожарные снова снялись для календаря

В этом году исполняется 30 лет с момента выхода первого календаря с фотографиями красавчиков-пожарных из Австралии. За эти годы благотворительная инициатива стала невероятно популярной во всем мире - словосочетание "австралийский пожарный" приобрело особый смысл, а у мускулистых спасателей появилось множество последователей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

До наступления нового года еще больше полутора месяцев, но работающая над ежегодными выпусками календаря команда уже завершила работу над изданием. В этом году поклонникам предлагают шесть видов юбилейного календаря с фотографиями пожарных: классический, с разными животными, с котами, с собаками, с лошадьми и в версии denim - спасатели в джинсах.

Стоимость такого календаря с учетом доставки в Латвию - 20,53 евро. Деньги от продажи направляются в благотворительные организации. Как отмечается на официальном сайте, в целом австралийским пожарным удалось собрать более 3,4 млн долларов.