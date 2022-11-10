ФОТО, ВИДЕО: Горячие австралийские пожарные снова снялись для календаря

В этом году исполняется 30 лет с момента выхода первого календаря с фотографиями красавчиков-пожарных из Австралии. За эти годы благотворительная инициатива стала невероятно популярной во всем мире - словосочетание "австралийский пожарный" приобрело особый смысл, а у мускулистых спасателей появилось множество последователей.
До наступления нового года еще больше полутора месяцев, но работающая над ежегодными выпусками календаря команда уже завершила работу над изданием. В этом году поклонникам предлагают шесть видов юбилейного календаря с фотографиями пожарных: классический, с разными животными, с котами, с собаками, с лошадьми и в версии denim - спасатели в джинсах.
Стоимость такого календаря с учетом доставки в Латвию - 20,53 евро. Деньги от продажи направляются в благотворительные организации. Как отмечается на официальном сайте, в целом австралийским пожарным удалось собрать более 3,4 млн долларов.