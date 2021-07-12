ФОТО, ВИДЕО: Хорошо, что мы не Кувейт. От рекордной жары плавятся автомобили и светофоры
Foto: Pixabay

Жителей Кувейта, который является одной из наиболее жарких стран мира, не удивишь высокими температурами, но нынешнее лето даже для них чересчур.

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В первую неделю июля во многих городах Кувейта столбик термометра на солнце достигал 74 градусов, а тень не приносила спасения - там температура поднялась выше 53 градусов.

Тяжело пришлось не только людям и животным, даже автомобили не выдержали рекордной жары и в прямом смысле плавились. На многочисленных снимках, которыми люди делятся в социальных сетях, можно увидеть, во что превратились пластиковые детали машин, светофоры и мусорные контейнеры.

Из-за массового использования кондиционеров с нагрузкой не справляется система электроснабжения в стране и власти призывают людей не пользоваться устаревшей техникой, потребляющей больше электричества.


Впрочем, позднее выяснилось, что снимки якобы сделанные на улицах Кувейта, хоть и настоящие, но сняты не там и не сейчас. На самом деле, на фотографиях запечатлены последствия пожара в Аризоне (США) несколько лет назад. А эксперты говорят, что бампер автомобиля может выдержать куда большие температуры. Впрочем, людям в Кувейте от этого сейчас все равно не легче.

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