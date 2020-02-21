ФОТО, ВИДЕО: Как у Ким. Ягодицы Кардашьян можно будет купить

Силиконовые ягодицы как у участницы реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст поступят в продажу весной 2020 года, сообщает Daily Mail.

Дизайнеры Ида Йонссон, Саймон Сааринен и Беате Карлссон работали над корректирующим бельем два года. Они изучили тысячи фотографий Кардашьян, чтобы изготовить шорты, имитирующие реальные формы знаменитости.

Первые модели весом три килограмма сделаны из силикона, однако производители утверждают, что окончательная версия будет состоять из смеси силикона, спандекса и микрофибры.

Шорты под названием The Bum выйдут лимитированным тиражом стоимостью от 450 до 600 долларов.

"Мы живем в мире, где люди готовы пойти на серьезные и опасные операции, чтобы сделать свои ягодицы похожими на ее. Все ради лайков", — отметил Сааринен. Его партнерша Йонссон надеется, что Ким воспримет их проект как "дань уважения".

Модельеры также создали 3D-модель белья, которую любой человек может распечатать дома на специальном принтере.

View this post on Instagram A post shared by Beate Karlsson (@beate.karlsson) on Feb 17, 2020 at 11:55am PST