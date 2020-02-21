ФОТО, ВИДЕО: Как у Ким. Ягодицы Кардашьян можно будет купить
Foto: Vida Press

Силиконовые ягодицы как у участницы реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст поступят в продажу весной 2020 года, сообщает Daily Mail.

РекламаЗакрыть

Дизайнеры Ида Йонссон, Саймон Сааринен и Беате Карлссон работали над корректирующим бельем два года. Они изучили тысячи фотографий Кардашьян, чтобы изготовить шорты, имитирующие реальные формы знаменитости.

Первые модели весом три килограмма сделаны из силикона, однако производители утверждают, что окончательная версия будет состоять из смеси силикона, спандекса и микрофибры.

Шорты под названием The Bum выйдут лимитированным тиражом стоимостью от 450 до 600 долларов.

"Мы живем в мире, где люди готовы пойти на серьезные и опасные операции, чтобы сделать свои ягодицы похожими на ее. Все ради лайков", — отметил Сааринен. Его партнерша Йонссон надеется, что Ким воспримет их проект как "дань уважения".

Модельеры также создали 3D-модель белья, которую любой человек может распечатать дома на специальном принтере.

View this post on Instagram

PRESENTING OUR KIM K WEARABLE BUM TODAY FOR THE FIRST TIME EVER DURING NYFW 🍑 @1da_sim0n @1daj0nsson @simon.saarinen More info coming soon !!! ❤️ Thanks to all who made this possible !

РекламаЗакрыть

A post shared by Beate Karlsson (@beate.karlsson) on Feb 8, 2020 at 2:14pm PST

View this post on Instagram

A post shared by Beate Karlsson (@beate.karlsson) on Feb 17, 2020 at 11:55am PST

View this post on Instagram

A post shared by ida-simon (@1da_sim0n) on Feb 12, 2020 at 10:04am PST

РекламаЗакрыть

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru

Tags

Ким Кардашьян
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form