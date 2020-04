ФОТО, ВИДЕО: Карантин с детьми и его ужасающие последствия

Все родители знают - если в доме есть маленький ребенок и внезапно возникла тишина, это плохой знак.

Оставшись даже на 5 минут без присмотра дети способны на ужасные вещи. Разумеется, с точки зрения взрослых, ведь разрисовать стену гостиной маминым лаком для ногтей и помадой, сделать прическу коту или устроить в кухне бассейн с макаронами вместо шариков - это очень весело.

В самоизоляции, когда многие мамы и папы работают из дома и не могут посвящать детям каждую секунду времени, юные затейники используют ситуацию на полную катушку. А родители, смирившись, делятся своими историями, фотографиями и видео в соцсетях.

Можно почистить мягкую мебель зубной пастой,

утопить все запасы туалетной бумаги,



My friend bought 18 loo rolls and her kids put them all in the bath pic.twitter.com/sxRsiRLOrV