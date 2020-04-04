ФОТО, ВИДЕО: Карантин с детьми и его ужасающие последствия

Все родители знают - если в доме есть маленький ребенок и внезапно возникла тишина, это плохой знак.
Оставшись даже на 5 минут без присмотра дети способны на ужасные вещи. Разумеется, с точки зрения взрослых, ведь разрисовать стену гостиной маминым лаком для ногтей и помадой, сделать прическу коту или устроить в кухне бассейн с макаронами вместо шариков - это очень весело.
В самоизоляции, когда многие мамы и папы работают из дома и не могут посвящать детям каждую секунду времени, юные затейники используют ситуацию на полную катушку. А родители, смирившись, делятся своими историями, фотографиями и видео в соцсетях.
Можно почистить мягкую мебель зубной пастой,
Day 2 working from home with this little terror from r/KidsAreFuckingStupid
утопить все запасы туалетной бумаги,
My friend bought 18 loo rolls and her kids put them all in the bath pic.twitter.com/sxRsiRLOrV— Ed Cumming (@edcumming) March 16, 2020
устроить небольшой редизайн и перекрасить некоторые поверхности,
Isolation’s going well pic.twitter.com/XqY58BC8aC— Clare 🍀💚🍀 (@clare_doc) March 19, 2020
бойкотировать домашнее обучение,
Every class has that one student. #homeschooling pic.twitter.com/UkSP0r06lT— Matthew Rosati (@Mattrosati1) March 24, 2020
ну или просто устроить маминым ушам проверку на прочность.
Впрочем, не стоит делать из детей монстров. Кто-то из них хочет во всем поддержать родителей в трудные времена, поэтому готов жевать сухие макароны, делая вид, что все будет хорошо.