ФОТО, ВИДЕО: Карантин с детьми и его ужасающие последствия
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Все родители знают - если в доме есть маленький ребенок и внезапно возникла тишина, это плохой знак.

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Оставшись даже на 5 минут без присмотра дети способны на ужасные вещи. Разумеется, с точки зрения взрослых, ведь разрисовать стену гостиной маминым лаком для ногтей и помадой, сделать прическу коту или устроить в кухне бассейн с макаронами вместо шариков - это очень весело.

В самоизоляции, когда многие мамы и папы работают из дома и не могут посвящать детям каждую секунду времени, юные затейники используют ситуацию на полную катушку. А родители, смирившись, делятся своими историями, фотографиями и видео в соцсетях.

Можно почистить мягкую мебель зубной пастой,

Day 2 working from home with this little terror from r/KidsAreFuckingStupid

утопить все запасы туалетной бумаги,


устроить небольшой редизайн и перекрасить некоторые поверхности,


бойкотировать домашнее обучение,


ну или просто устроить маминым ушам проверку на прочность.

Впрочем, не стоит делать из детей монстров. Кто-то из них хочет во всем поддержать родителей в трудные времена, поэтому готов жевать сухие макароны, делая вид, что все будет хорошо.

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DELFI Showtime

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