ФОТО, ВИДЕО: Коронавирус не помешал выставке Riga Food 2020

С 9 по 12 сентября на Кипсале проходит ежегодная продовольственная выставка Riga Food 2020. Из-за коронавируса выставка проходит в усеченном режиме, тем не менее, в ней представлены кухни девяти стран, а на открытие приехал министр земледелия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Девять стран представлены своими национальными стендами. Впервые в истории национальный стенд репрезентует Япония. И у посетителей выставки появилась уникальная возможность из первых уст познакомиться с чайной культурой Страны восходящего солнца, попробовать разнообразные сорта знаменитого чая, такие как Matcha, Gyokuro, Sencha, Bancha, Hojicha и другие. Японский стенд приехал открывать министр земледелия Латвии Каспарс Герхардс.

Широко представлены на выставке местные виноделы, которые с радостью рассказывают публике о тонкостях изготовления вина и с удовольствием предлагают его продегустировать.

По поводу соблюдения правил безопасности посетителям тоже не стоит беспокоится: у многих национальных стендов стоят работники посольств, которые живут и работают в Латвии.