В то время как модники грустят из-за отмены показов, он устраивает их прямо дома. И это обычный кот.

Впрочем, нет, не совсем обычный. Походке грациозного черного котика по кличке Ровер могут позавидовать даже топ-модели. Дефиле он (вернее, его хозяева) устраивает прямо дома, и, надо сказать, у него это получается отменно.

Все желающие могут получить мастер-класс на странице Ровера в социальных сетях, где владельцы публикуют видео кота в различных нарядах. В том числе и праздничных - например, для Нового года или Хэллоуина.

У Ровера есть подруга Минни, у которой также необычная походка. Правда, причина печальна. Как рассказал хозяин животных, кошку на улице подобрал его друг - она была истощена, выглядела очень плохо и боялась людей. Вероятнее всего, у Минни был печальный опыт общения с двуногими, но сейчас она окружена заботой и любовью. Вероятнее всего, полагает ее владелец, у кошки были травмы, последствием которых и стала такая походка. Это не мешает ей вести обычную кошачью жизнь, но в скором времени Минни все же сделают рентген, чтобы убедиться, что она в порядке.























