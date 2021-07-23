ФОТО, ВИДЕО: Кот Степан презрел вечеринки, и кое-кто узнает в нем себя

В интернете появился теперь уже знаменитый кот по имени Степан, который грустит на вечеринках и слушает музыку за бокалом вина. Степан - настоящий интроверт и очевидно, что праздничное настроение не для него.
Несмотря на то, что страница в ТикТоке у Степана появилась еще в 2019 году, популярность настигла его только сейчас. Теперь многие пользователи соцсетей узнали в Степане себя - на скучных вечеринках, семейных праздниках и днях рождения они выглядят и чувствуют себя точно так же.
Славу коту из Украины принес ролик с пиццей - пользователям сети так понравился отрешённый вид Степана, что видео уже набрало более 4,5 миллионов просмотров. Видео, где Степан скучает под музыку с бокалом вина собрало более 28 миллионов просмотров.
Хозяйка Степана рассказала изданию "TJournal", что кот выглядит таким незаинтересованным и печальным на видео, потому что очень любит спать на стуле, где проходят съемки видео. Поэтому Степан выглядит скучающим и у него закрываются глаза.
Невозмутимость Степана в любой ситуации легко объяснить - коту уже 13 лет, а для кота это уже вполне преклонный возраст. Тем не менее, выглядит он замечательно и далеко не всегда грустит, как может показаться.
Внезапная популярность Степана привела к тому, что теперь он грустит не только с бокалом вина, но и возле других напитков. В его меню появились изысканные коктейли, огромные бокалы пива и даже закуски.
Следить за жизнью и грустью Степана можно в соцсетях Instagram и в TikTok.
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