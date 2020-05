В Twitter состоялся ежегодный бал Института костюма: пока знаменитости ностальгировали по знаменитому Met Gala, на котором они ежегодно соревновались в экстравагантности, пользователи соцсети придумали свои образы, в которых могли бы пойти в этом году на вечеринку на тему "О времени: мода и ее продолжительность".

Ежегодный бал Института костюма в музее "Метрополитен" в Нью-Йорке, иначе называемый Met Gala, был отменен. Однако мероприятие, ежегодно проходящее в первый понедельник мая, все же состоялось — правда, с совсем другими участниками и в совершенно новом формате. Вместо знаменитостей и светской элиты Нью-Йорка на балу поражали друг друга костюмами пользователи интернета: в этом году в сети обсуждают наряды не Карди Би или Рианны, а начинающих дизайнеров и просто людей, увлеченных модой, которые делились идеями в Twitter под хэштегом #HFMetGala2020.

"Мероприятие" под названием HF Twit Met Gala шло в соцсети в течение 24 часов — его организовала группа молодых людей, которые ведут канал под названием High Fashion. Как рассказывает The New York Times, о проведении виртуального Met Gala для всех желающих было объявлено еще в ноябре — до того, как пандемия COVID-19 нарушила планы организаторов бала, Института костюма при музее "Метрополитен" и журнала Vogue.

Идея предложить людям, увлеченным модой, представить свои варианты нарядов на тему "О времени: мода и ее продолжительность" (она была заявлена для бала Института костюма 2020-го) пришла в голову 19-летней студентке Университета Мичигана Арии Олсон — к слову, профессионального отношения к индустрии девушка не имеет, она изучает аэрокосмическую инженерию. Она собрала комитет из 10 координаторов проекта, из которых старшей участнице 22 года, а младшей — 15.

Участникам предлагалось создать коллаж, который складывался бы из предметов гардероба разных брендов или одного модного дома, а также нарисовать эскиз костюма или сшить его.

My look for #HFMetGala2020 🌙🌿 inspired by the renaissance era with the modern touch of a leather corset and my pink hair 🌷 pic.twitter.com/WKovMqVg8Q

Несмотря на опасения координаторов, что никто не найдет эту идею интересной, в результате в демократичном Met Gala приняли участие 9 тыс. человек. "Когда мы все это планировали, поначалу был момент, когда мы настолько заволновались, что никто не захочет участвовать, что подумали, что нам всем придется выкладывать твиты каждые 30 минут, чтобы поддерживать в мероприятии жизнь", — призналась порталу Daily Beast Саманта Хэран, 21-летняя девушка из австралийского Квинсленда, входящая в число координаторов проекта.

Виртуальный Met Gala стал для молодых модельеров и студентов колледжей, изучающих искусство дизайна, возможностью продемонстрировать свой талант широкой публике и прессе — о флешмобе написал, в числе прочих, и сам Vogue. Например, художник из Техаса, скрывающийся под именем Кумкват, представил на суд публики наряд, созданный из семи отрезов винтажных тканей — у него ушла на него неделя.

Юный модельер из Огайо по имени Джимелль ЛеВон создал полноценный наряд — пышное вечернее платье с корсетом и кринолином — и не забыл расшитую белыми бусинками маску для лица своей "Южной красавицы".

My take on this years Met Gala theme “About Time: Fashion and Duration” with a twist. The black “Southern Belle” gown and entire ensemble was designed and hand constructed by me pic.twitter.com/d7e2NsY389

Обитательница Twitter под ником Obsidian сшила корсет, который стал коллажем из публикаций модных журналов, вышедших в период с 1892 по 2020 год.

Флешмоб, в рамках которого пользователи делились своими идеями нарядов для Met Gala, стал не единственным мероприятием, посвященным отмененному из-за пандемии балу. Чтобы вспомнить о том, как это бывало, актер Билли Портер предложил пользователям соцсетей собственноручно воссоздать самые запомнившиеся наряды бала Института костюма, на котором звезды обычно соревнуются в экстравагантности.

В результате в соцсетях появились "рианны" и "джиджи хадид" в платьях из бумаги, "леди гаги", отснятые родственниками среди кустов внутреннего двора, и попытки скопировать наряд Джареда Лето на балу Института костюма 2019-го, когда он при помощи Алессандро Микеле из Gucci явился с собственной головой в руках.

my recreation of @ladygaga ‘s 2019 met gala look for the #MetGalaChallenge! (yes, all 4 of them) Made from pink bedsheets, a laundry bin, black photo backdrop, and other stuff from around the house!

feat. my dad as my umbrella assistant and my mom as the camerawoman! 💕 pic.twitter.com/zTgHoU6K6J