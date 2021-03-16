ФОТО, ВИДЕО: Мотиватор 80-го уровня. Кошка, которая убеждает детей носить очки
Foto: instagram.com/truffles_the_kitty

Кошка по кличке Трюфель может убедить даже самого несговорчивого ребенка надеть очки. Как? Своим собственным примером.

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Трюфель неофициально "работает" в салоне оптики для детей A Child's Eyes в городе Меканиксберг (штат Пенсильвания). Талант кошки ее хозяйка Даниэль Кралл, которая является владелицей магазина, обнаружила случайно, когда решила примерить котенку очки. И той понравилось. И в какой-то мере даже стало ее профессией.

По словам Даниэль, Трюфель - очень умная кошка, несмотря на отсутствие родословной (в семью она попала из приюта для животных в 2016 году). В возрасте 4 месяцев она научилась "давать пять" лапкой и понимала команду "сидеть". Спустя несколько месяцев кошка уже освоилась в салоне своей хозяйки и стала помогать ей подбирать очки детям с нарушением зрения. Кралл говорит, что нередко маленькие дети капризничают, отказываясь не просто носить, но и примерять очки - а ведь при выборе нужно учитывать множество нюансов. И тогда на помощь приходит Трюфель, в присутствии которой дети чувствуют себя гораздо спокойнее. Ее пример убеждает детей даже соглашаться на ношение специальной окклюзионной повязки, ведь кошка умеет и это.

Кроме того Трюфель стала героиней видеороликов, где детям рассказывают о зрении и его проверке, очках и правильном их использовании.

У кошки есть несколько пар собственных очков, изготовленных специально для нее без линз. Даниэль Кралл отмечает, что Трюфель чувствует в них себя настолько комфортно, что может носить их в течение часа или больше и даже спать в очках.

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