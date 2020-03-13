Одноухий щенок золотистого ретривера по кличке Рэй прославился в сети, сообщает издание Daily Mirror.

Видео про "щенка-единорога", снятое сотрудницей ветеринарной клиники, посмотрели больше 500 тысяч раз, а на аккаунт Рэй в Instagram, который завела его хозяйка, подписались 14,3 тысячи человек.

Щенок остался без уха после инцидента, произошедшего вскоре после его рождения. "Его укусила мать, когда ему было пару дней от роду, — объяснила автор видео. — Потеряла ухо, пришлось накладывать швы, которые оттянули оставшееся ухо на макушку".