instagram.com/goldenunicornrae
Foto: instagram.com/goldenunicornrae

Одноухий щенок золотистого ретривера по кличке Рэй прославился в сети, сообщает издание Daily Mirror.

Видео про "щенка-единорога", снятое сотрудницей ветеринарной клиники, посмотрели больше 500 тысяч раз, а на аккаунт Рэй в Instagram, который завела его хозяйка, подписались 14,3 тысячи человек.

Щенок остался без уха после инцидента, произошедшего вскоре после его рождения. "Его укусила мать, когда ему было пару дней от роду, — объяснила автор видео. — Потеряла ухо, пришлось накладывать швы, которые оттянули оставшееся ухо на макушку".

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A post shared by Rae the 🦄 Golden Retriever (@goldenunicornrae) on Mar 11, 2020 at 5:49am PDT

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A post shared by Rae the 🦄 Golden Retriever (@goldenunicornrae) on Mar 8, 2020 at 1:28pm PDT

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A post shared by Rae the 🦄 Golden Retriever (@goldenunicornrae) on Feb 27, 2020 at 2:11pm PST

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Lenta.ru

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