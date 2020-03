ФОТО, ВИДЕО: В карантине с позитивом. Работа "на удаленке" в мемах и фотографиях

Так называемая "удаленка", которая для многих людей по всему миру осталась сейчас единственным возможным вариантом продолжать работу, стала для многих настоящим испытанием.

Далеко не каждый из нас обладает достаточной самодисциплиной, чтобы суметь полноценно организовать рабочий процесс из дома. А если в карантине оказались еще и дети, которых надо кормить и чем-то занимать? А если кот так и норовит прогуляться по клавиатуре и испортить отчет? Миллион если. И все было бы куда, не будь у нас чувства юмора.

Оказавшиеся в самоизоляции люди по всему миру стали публиковать в соцсетях снимки и видео того, как они работают из дома, находя в этом позитивные или забавные моменты. И, конечно, вспомнили интервью Роберта Келли, доцента Пусанского национального университета, которое он давал из дома в прямом эфире, когда в кадре появились его сбежавшие от няни дети.

«Работа на удаленке, когда у детей карантин в школе» https://t.co/elfOih16KN — Vlad Nevzorov (@vnevzorov) March 15, 2020