ФОТО, ВИДЕО: Ван Дамм, подвинься. Воробушек украл славу актера

Если вы устали от новостей про пандемию и Навального, познакомьтесь с обычным воробьем, который буквально взорвал социальные сети.
Снимок сидящей на дереве птички, сделанный жителем Японии, превратил воробья в звезду. Все дело в его умении делать то же, что когда-то продемонстрировал Жан-Клод Ван Дамм, только не с грузовиками, а с ветками - он сидит сразу на двух.
Пост японца очень быстро привлек внимание пользователей соцсетей во всем мире, собрав за сутки более миллиона лайков, и стал вирусным.
キミだけつかまり方おかしいよ。 pic.twitter.com/YtTqZaWIkk— 徳島 (@zaikoshobunsale) January 17, 2021
Большинству комментаторов он напомнил популярное видео с Ван Даммом, который прокатился в шпагате на двух грузовиках.
It's Jean-Claude Van Damme 😂✨ pic.twitter.com/CpZeQUpSbX— Balvana (@0balvana0) January 17, 2021
Впрочем, как выяснилось, так умеют многие птички. А домашние попугаи постоянно проявляют чудеса акробатики. Тем не менее прославился именно безымянный воробушек из Киото, который наверняка войдет в список самых популярных мемов этого года.
January 17, 2021
鳥さんあるあるですね♬— 小鳥遊 直海 梨友💙 (@kotori_703) January 19, 2021
(⌒▽⌒)
見ていて飽きません。 pic.twitter.com/tgJc1swQrc
January 17, 2021
I am sorry pic.twitter.com/JHtpxA7tJt— Lina (99% Pink,1% Flausch) 🌸 (@Linachi0) January 17, 2021
January 18, 2021