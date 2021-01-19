ФОТО, ВИДЕО: Ван Дамм, подвинься. Воробушек украл славу актера
Foto: twitter.com/zaikoshobunsale

Если вы устали от новостей про пандемию и Навального, познакомьтесь с обычным воробьем, который буквально взорвал социальные сети.

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Снимок сидящей на дереве птички, сделанный жителем Японии, превратил воробья в звезду. Все дело в его умении делать то же, что когда-то продемонстрировал Жан-Клод Ван Дамм, только не с грузовиками, а с ветками - он сидит сразу на двух.

Пост японца очень быстро привлек внимание пользователей соцсетей во всем мире, собрав за сутки более миллиона лайков, и стал вирусным.

Большинству комментаторов он напомнил популярное видео с Ван Даммом, который прокатился в шпагате на двух грузовиках.

Впрочем, как выяснилось, так умеют многие птички. А домашние попугаи постоянно проявляют чудеса акробатики. Тем не менее прославился именно безымянный воробушек из Киото, который наверняка войдет в список самых популярных мемов этого года.

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