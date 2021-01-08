ФОТО: "Викинг из Капитолия" превратился в мем и символ 2021 года

Один из участников беспорядков в здании Конгресса США в Вашингтоне так впечатлил людей своим внешним видом, что невероятно прославился и стал героем многочисленных мемов.

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Речь идет о попавшем на снимки крупнейших мировых агентств татуированном мужчине с голым торсом и в мохнатой шапке с рогами, придающей ему сходство с викингом.

Как удалось выяснить, лицом протестов стал 32-33-летний (по данным Википедии) бывший актер Джейк Анджели. Мужчина является активным сторонником Трампа и пропагандистом теории заговора QAnon, согласно которой в мире действует огромная тайная сеть педофилов-дьяволопоклонников, во главе которой стоят политические лидеры, финансовые магнаты и звезды шоу-бизнеса.

Яркий экстравагантный облик протестующего так впечатлил пользователей соцсетей, что Интернет очень скоро заполнили мемы с Анджели. Кое-кто перепутал "капитолийского викинга" с Джей Кеем, лидером группы Jamiroquai, известным любовью к необычным головным уборам , однако последний поспешил опровергнуть, что он мог находится в Вашингтоне "среди этих чудаков".

Ну а главного чудака в соцсетях сравнивают с персонажами компьютерных игр, предполагают, что на самом деле это был не шутрм, а рождественские колядки, и шутят на тему того, что начало нового года заметно поубавило надежд на то, что он будет лучше 2020-го.

Sun: exists an emits photons

Earth: 7 billion years later pic.twitter.com/WLNpK3v9bX

— Spencer (@sensarpensar) January 7, 2021