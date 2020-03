View this post on Instagram

Kāzas. Rīga. 03.2020. Свадьба. Рига. 03.2020. Конечно, несколько экстравагантно, но лучше какое-то время так. #coronavirus #COVID19 #коронавирус #вместе #vmeste #saskaņa #согласие #сидидома

A post shared by Nils Ušakovs - Нил Ушаков (@nilsusakovs) on Mar 18, 2020 at 4:46am PDT