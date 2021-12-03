ФОТО: Вышел ежегодный календарь с девушками airBaltic
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Латвийская авиакомпания airBaltic представила ежегодный календарь на 2022 год. Уже традиционно моделями для всех 12 месяцев стали сотрудницы airBaltiс.

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В этом году календарь призван вдохновить женщин присоединиться к авиационной отрасли в качестве пилотов, техников, бортпроводников, руководителей предприятий и других экспертов в своих областях.

Фотографии для календаря увековечила Айга Редмане, которая уже несколько лет сотрудничает с airBaltic. Ее ассистентом был Гиртс Рагелис, стилистом – Лига Банга, а за прически и макияж отвечала художница Айя Удентиня.

Традиционно при создании календаря airBaltic сотрудничала с балтийскими дизайнерами и брендами – PIXIE Won`t Play, Talented, Kasher Bloom, Наталия Йодо и MaiMai (Латвия), Lilli Jahilo, Риина Пылдроос и Diana Arno (Эстония) и Undress (Литва).

Каждый месяц флористы-дизайнеры Лиана Натенадзе и Елена Денисова из inbloom находили и выбирали соответствующие этой теме самые красивые сезонные цветы и растения с латвийских садов и полей.

Новые настенные и настольные календари airBaltic на 2022 год можно приобрести в билетной кассе авиакомпании в аэропорту Рига, а также на сайте авиакомпании.

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