ФОТО: Юбилейный LatviaBeerfest посетили тысячи любителей пива
Foto: Publicitātes foto/Toms Norde

29 мая в Верманском саду завершился десятый LatviaBeerfest. За пять дней пивной фестиваль в самом сердце Риги посетили тысячи местных и зарубежных любителей пенного напитка.

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По оценке организаторов LatviaBeerfest, фестиваль посетило приблизительно одинаковое количество дам и джентльменов, но особенно в этом году было много семей с детьми. Не менее 50% всех посетителей фестиваля составляли иностранные туристы из Эстонии, Литвы, Польши, Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндия и других стран.

Многие из них приехали на латвийский фестиваль уже не в первый раз, но несколько гостей из Великобритании признались, что побывали абсолютно на всех десяти фестивалях. Особую неожиданность вызвали наши соседи-эстонцы, которые прибывали в Ригу полными автобусами, специально организованными для любителей пива.

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