Жительница Таиланда решила вылечить кошку с помощью куркумы и случайно окрасила ее в желтый цвет, сообщает Unilad.

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Таммапа Супамас заметила грибок на коже своей кошки и попыталась вылечить его народными средствами. Она прочитала в интернете, что куркума останавливает воспалительные процессы и помогает избавиться от грибка, и нанесла специи на больную лапу своего питомца.

Затем Супамас решила посыпать куркумой всю кошку, чтобы предотвратить распространение грибковой инфекции. Однако когда пришло время смывать куркуму, обнаружилось, что шерсть не отмывается, и кошка остается желтой.

Супамас поделилась фотографиями окрашенного питомца на странице в Facebook и собрала тысячи лайков и комментариев от пользователей сети. Многие из них сравнили кошку со знаменитым покемоном Пикачу.

Позже хозяйка животного сообщила, что куркума действительно помогла вылечить грибок, однако шерсть отмыть пока так и не удалось.