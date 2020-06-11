Американка, пережившая 47 косметических процедур в попытке обрести естественную красоту, удостоилась упоминания в Книге рекордов Гиннесса. По данным Daily Mirror, она заявила, что не хотела прослыть участницей "цирка уродов".

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С 1987 года Синди Джексон 14 раз ложилась под нож пластического хирурга. В 2005 году женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса и удостоилась титула человека, пережившего наибольшее количество косметических процедур. Джексон утверждает, что с тех пор сделала еще несколько процедур, но не хочет их афишировать и надеется, что титул передадут новому рекордсмену.

По словам Джексон, поскольку люди считают мероприятия Книги рекордов Гиннесса "цирком уродов", ей там не место. "Я всегда стремилась к естественному виду, — утверждает она. — С моей точки зрения, если результат операции не выглядит настолько естественно, насколько это возможно, это провал". Женщина считает, что новым обладателем ее титула мог бы стать бразилец Родриго Алвес.





