Женщины приняли участие в откровенном модном показе на улицах Лондона в честь снятия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

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В нижнем белье бренда Bluebella, который организовал шоу в рамках кампании Dare to Bare, прошлись шесть моделей c разным телосложением. Среди них были студенты, актрисы, юрист, менеджер спортзала и другие. Они шли по центральным улицам, соблюдая между собой дистанцию, празднуя открытие баров, ресторанов и парикмахерских после трехмесячного перерыва.

"Наше шоу изначально было отменено из-за карантина. Мы очень лондонский бренд, постоянно вдохновляемый городом вокруг нас. Сохо является творческим эпицентром, и мы хотели отпраздновать возвращение к жизни посредством дефиле на этой улице", — пояснила исполнительный директор бренда Эмили Бенделл.

Студентка театрального факультета Амелия Хорт отметила: "Этот показ дал нам возможность подчеркнуть нашу индивидуальность. Чтобы развиваться и расти, необходимо постоянно бросать вызов себе и выходить из зоны комфорта, и шоу действительно помогло в этом".

"Я согласилась стать частью этого проекта, потому что бренд поддерживает женщин всех размеров, любого происхождения, расы, пола, а также поддерживает ЛГБТ-сообщество", — выразилась графический дизайнер из Брайтона, 29-летняя Викитолия Фулилаги.

Менеджер спортзала Лу Муссингтон добавила: "Это была поистине удивительная возможность, ведь мне удалось отпраздновать конец карантина в кругу потрясающих женщин, одетых в красивые комплекты нижнего белья".