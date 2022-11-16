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Что такое чухня и где она находится
Где чухня в Латвии, Вике-Фрейбега о Путине и запах "негериса": о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Что о Путине говорит экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, где в Латвии находится "чухня", куда Максим Галкин ходил в Риге вместе с Лаймой Вайкуле и зачем жена известного спортсмена провоцирует подписчиков обнаженкой. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Что такое чухня и где она находится
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