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Раймонд Геркенс ушел на покой
Геркенс ушел на покой, убытки Prāta Vētra и чего боится Зайга Гайле : о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Почему легенда бизнеса 1990-х Раймонд Геркенс оставил свою фирму, какие убытки пандемия принесла музыкантам страны, кто поселился в доме знаменитого повара Мартиньша Ритиньша и как владельцы косметической компании Madara Cosmetics восстанавливали архитектурную жемчужину Агенскалнса? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Раймонд Геркенс ушел на покой
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