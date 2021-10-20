Геркенс ушел на покой, убытки Prāta Vētra и чего боится Зайга Гайле : о чем пишут латышские таблоиды

Почему легенда бизнеса 1990-х Раймонд Геркенс оставил свою фирму, какие убытки пандемия принесла музыкантам страны, кто поселился в доме знаменитого повара Мартиньша Ритиньша и как владельцы косметической компании Madara Cosmetics восстанавливали архитектурную жемчужину Агенскалнса? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
- 1. Раймонд Геркенс ушел на покой
- 2. Амината отдыхает от парикмахеров
- 3. Prāta Vētra заложила звукозаписывающую компанию
- 4. Братья Ритиньши снова все вместе
- 5. Владельцы Madara Cosmetics возродили архитектурную жемчужину Пардаугавы
- 6. Зайга Гайле в свои 70 по-прежнему предпочитает велосипед