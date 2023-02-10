Голливудская звезда обручилась с латышкой, будь как Зеленский и вуду для Путина: о чем пишут латышские таблоиды

Линда Мурниеце снова свободная женщина, кто и зачем втыкал гвозди в Путина, голливудская звезда Ребел Уилсон помолвлена с латышкой, за что на известных стилистов обрушили волну ненависти и политическое соблазнение Артура Ирбе. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Линда Мурниеце снова свободна и не жалеет об этом





Foto: Kadrs no video

Экс-политик и предпринимательница Линда Мурниеце начала этот год с важного решения - теперь она снова свободная женщина.

В интервью Privāta Dzīve Мурниеце рассказала о разрыве отношений с Эдгаром Лидумсом, добавив, что ничуть не сожалеет: "Это один из несущественных моментов моей жизни. Если честно, я больше грущу о своем попугайчике, который упорхнул прошлой весной навсегда".

Отношения Линды и Эдгара начались год назад и совпали с большими переменами в ее жизни: тогда она покинула отель Roma, переехала из столицы на свой хутор в Вецпиебалге и взялась развивать деревенский туризм. Эдгар был рядом и его поддержка здорово помогала. Однако разные взгляды на жизнь и политические разногласия привели к тому, что пара разошлась.

На одиночество Мурниеце не жалуется - теперь всю ее любовь и заботу получает четырехмесячный Уильям - щенок породы бордер-колли.

В одном из интервью Линда сказала: "Видимо, я не очень умею выбирать мужчин. И еще, в моем возрасте это гораздо труднее, чем 20 лет назад, ведь сейчас мои ровесники либо счастливо женаты, либо умерли, свободными остаются такие, которые и даром никому не нужны".

Голливудская кинозвезда обручилась с латышкой

44-летняя актриса Ребел Уилсон сделала предложение экс-советнице Эйнара Репше Рамоне Агруме, пишет Privāta Dzīve. Рамона - дочь бизнесмена Арманда Агрумса, после учебы в Латвийском университете уехала в Лос-Анджелес и занялась дизайном.

К помолвке Ребел готовилась полгода. Все произошло в очень романтичной обстановке в "Диснейленде", где на фоне сказочного дворца Ребел вручила Рамоне колечко с бриллиантом от Tiffany&Co стоимостью 20 тысяч долларов. Вечером обе отправились на день рождения королевы вечеринок Пэрис Хилтон, которая от души поздравила пару с помолвкой.

Уилсон и Агрума познакомились год назад на церемонии "Оскар". Отношения развивались стремительно: уже в ноябре прошлого года они стали родителями девочки по имени Ройз, которую выносила суррогатная мать.

Свадьба планируется скромная. Неизвестно, будут ли родные Рамоны присутствовать на бракосочетании. В одном из интервью она делилась, что родственники не могут смириться с ее выбором партнера, так как они против однополых браков.

Также на прошлой неделе после семи лет отношений поженились латвийский дизайнер Атис Артемьев и его литовский возлюбленный Паулюс Янчаускас. Свадьба состоялась в Нью-Йорке. Для 44-летнего латвийского художника это не первый брак - 14 лет назад он женился на американке, в браке родился сын, которому сейчас 11 лет. После развода супруги долго не могли уладить разногласия по вопросам опеки над ребенком, однако на данный момент все острые углы сглажены.

Будь как Зеленский





Foto: EPA/Scanpix/LETA

Все чаще на торжественных мероприятиях мы видим знаменитостей не в костюмах, а в аскетичной одежде в стиле милитари. Именно так одевается президент Украины Владимир Зеленский, отмечает Privāta Dzīve.

Стиль Владимира Зеленского уже стал новой классикой, считает издание. По подсчетам экспертов, его стоимость - примерно 120 евро: майка - 10 евро, флисовая кофта - 12 евро, брюки - 30 евро. Самое дорогое - обувь: 70 евро.

Этот непритязательный стиль пришелся по душе многим. Журнал собрал подборку известных персон, которые выходят на публику в подобном образе:

посол Украины в Латвии Олександр Мищенко, получивший 24 февраля из рук премьер-министра Кришьяниса Кариньша медаль за укрепление отношений Латвии и Украины, пришел на награждение в флисовой кофте, жилетке и брюках защитного цвета;

музыкант Ральфс Эйландс получал благодарственную грамоту от премьер-министра в костюме цвета хаки и зеленой рубашке;

музыкант Карлис Бумейстерс, по его словам, начал носить рубашку в стиле милитари, когда украинцы отвоевали большую часть оккупированных территорий на востоке Украины;

предприниматель Янис Палкавниекс получал Благодарственную грамоту от Кабинета министров в джемпере цвета хаки и в зеленой спортивной обуви;

пианист Андрей Осокин и певица Катрина Гупало выступили на благотворительном концерте Ukrainas brīvībai в одинаковых флисовых кофтах, подаренных им Представительством Украины в Латвии.









Ритуал вуду для Путина



В день годовщины начала войны в Украине напротив посольства РФ в Риге случился перформанс - импровизированный ритуал вуду, пишет Privāta Dzīve. Каждый желающий мог вонзить гвоздь в фигуру, изображающую президента России. Автор акции, создавший куклу Путина - известный художник Артур Берзиньш.



Vakar, 24.02., pie Kongresu nama. Putinā tiek dzītas naglas. It kā mākslinievisks šovs, bet ļoti efektīvs. Un izskatījās, ka dažiem arī gana terapeitisks. Nezinu, kurš autors.

Bet tanks - bezjēdzīgs šovs, pie kura tikai pafočēties. Kas tā arī bija. pic.twitter.com/2POaPiXLm5 — sintija sīmane (@sintijasimane) February 25, 2023



"Каждый из нас, вонзая гвоздь, может вложить свою энергию для того, чтобы остановить войну. Кто-то оказывает Украине материальную поддержку, кто-то информационную, кто-то выражает свою позицию, участвуя в пикетах. Каждая мелочь это "гвоздик" в общее дело и суммируется в общем протесте против этого кошмара", - уверен Артур.

Перформанс посетила радиоведущая Иева Адамс, но гвоздь вбивать не стала. Вместо этого она окропила куклу вуду святой водой. "Не хочу причинять боль никому. Боли в мире и так слишком много", - прокомментировала она.

Сандис Озолиньш заключил с женой брачный контракт





Foto: LETA/Publicitātes foto

В День всех влюбленных известный латвийский хоккеист Сандис Озолиньш заключил со своей женой брачный контракт, сообщает Кas Jauns.

Латвийская легенда хоккея и его жена Ина вступили в брак в июле 2021 года, а в ноябре прошлого года стали родителями сына Оливера. Однако именно сейчас пара договорилась о заключении брачного контракта.

Согласно документу, Сандис владеет недвижимостью в Балтэзерсе, долей капитала SIA Golfa parks и SIA Golfs & Karti. В свою очередь, Ина владеет долей капитала SIA I&A Solutions, а также мотоциклом Suzuki GSX-R600 и эксклюзивными часами Breitling.

На вопрос, может ли заключение контракта говорить о предстоящем разрыве отношений, Сандис ответил, что разводиться никто не собирается, но от подробных комментариев отказался. В соцсетях Ины можно увидеть фотографии с их совместных поездок, что также говорит о том, что в их отношениях все в порядке.

В соцсетях травят известных латвийских стилистов





Foto: DELFI

Волна хейта захлестнула на прошлой неделе ведущих передачи "Стильный партуль" Жанну Дубску и Александра Павлова, пишет Privāta Dzīve. Обвиняя их в оскорблении чувств полных женщин, блогер и drag queen Амуна Давис (на фото) зашел так далеко, что оскорбил самих ведущих.

"Два старых хряка", "пузо вываливается из штанов", "старый гей, который издевается над женщинами" - это немногое из того, что услышали о себе Дубска и Павлов.

Толчком к обличению послужил выпуск "Стильного патруля", в котором Жанна и Павел дают советы, как скрыть недостатки фигуры - полноту, опустившуюся грудь и дряблую кожу в области декольте.

"Не могу поверить, что старый гей может указывать женщинам на их недостатки, - возмущается Амуна. - С какой стати мерзкие Павел и Жанна всем внушают, что полнота это противно? У ведущей у самой пузо нависает над штанами, и она еще поучает других!"

Сказанное вызвало большой резонанс в соцсетях и до глубины души возмутило самих Дубску и Павлова. "Вначале мне было смешно - и про пузо над штанами, и про старых хряков. Но в какой-то момент это перешло все границы. Я никогда и нигде не говорила, что моя фигура идеальна. Напротив, в ней хватает недостатков, но я знаю, как умело их обыграть, об этом и рассказываю в передачах. У меня высшее образование, две докторских степени, 37-летний стаж в профессии - и я по праву считаю себя экспертом в области моды и стиля. Я помогаю другим найти свой уникальный образ и вернуть радость жизни, - возмущена Дубска. - Своих морщин я никогда не стеснялась. Высмеивая мой возраст, Давис занимается эйджизмом и показывает свое истинное лицо - токсичный человек, который старается на публику!"

Айнар Шлесерс вербует Артура Ирбе?



Снимок, опубликованный в соцсетях помощницей Шлесерса Майей Арманевой, вызвал бурю негодования, пишет Kas Jauns. На фотографии вместе запечатлены Айнар Шлесерс, его однопартиец Олег Буров, музыкант Денис Пашкевич, чета священников Рихард и Иева Менцисы, сама Майя Арманева, а также хоккеист Артур Ирбе с женой.

Общество в непонимании - что общего у патриота Латвии с персонами, чья лояльность вызывает большие сомнения? И войдет ли Ирбе в большую политику, присоединившись к партии Шлесерса?

Хоккеист свою причастность к политическим играм отрицает. Комментируя свою роль на общем снимке, Ирбе объяснил, что был на экскурсии в здании Сейма, куда его пригласили друзья. На вопрос, кто именно из героев снимка его друг, Артур ответил, что это слишком личная информация.

Kas Jauns предполагает, что с людьми на фото известного хоккеиста может связывать общий интерес к религиозной теме: как известно, Артур Ирбе очень набожный человек.