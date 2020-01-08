Голые фото в обмен на пожертвования: модель раздевается ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
Foto: Twitter.com/lilearthangelk

Модель из Лос-Анджелеса Кейлен Уорд рассказала, что собрала около миллиона долларов на борьбу с пожарами в Австралии. Она призвала подписчиков жертвовать деньги и пообещала взамен свои обнаженные фотографии, сообщает портал телеканала "Дождь".

Уорд жила в Калифорнии в 2018 году, когда штат был охвачен природными пожарами. Они "привели к хаосу в ее семье, у друзей и соседей", пишет The New York Times.

4 января модель написала в "Твиттере", что отправит откровенную фотографию тому, кто пожертвует от 10 долларов одной из организаций по борьбе с последствиями пожаров и пришлет доказательство. Спустя три дня она сообщила о сборе миллиона долларов.

С октября природные пожары в Австралии уничтожили более 1,4 тысячи зданий, погибли по меньшей мере 24 человека и большое количество животных.

Source

rus.DELFI.lv

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