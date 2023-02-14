Гомофобов тут не ждут, как Димитерс полюбил Россию, кровожадный Винни-Пух и другие события недели

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Актер Том Сайзмор умер после разрыва аневризмы
Американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб", умер в возрасте 61 года.
10 книг, которые могут по-настоящему испугать, и это не Стивен Кинг
Любите хорроры и ищете хороший роман в жанре ужасов? В любой подборке вам предложат книги Стивена Кинга, но есть много других замечательных писателей, которые предлагают новые произведения, от которых бегут мурашки по коже и стынет кровь.
Новое интервью принца Гарри: "Bсегда чувствовал себя немного не таким" в королевской семье
Принц Гарри признался, что он "всегда чувствовал себя немного не таким" в своей семье. По его словам, так же чувствовала себя его покойная мать, принцесса Диана.
Джон Малкович вернется на сцену театра "Дайлес"
Знаменитый актер Джон Малкович снова поработает в театре "Дайлес", но на этот раз - в качестве режиссера. Следующий сезон откроется спектаклем "Леопольдштадт" в его постановке.
ФОТО: Гомофобам тут не место. В Риге открылся клуб Skapis
В конце прошлой недели на месте, где 14 лет работал бар Piens, открылся новый клуб Skapis.
Димитерс прославляет российскую армию. Будут ли его песни звучать на Празднике песни?
Песня "Благослови эту землю на небесах" (Svētī debesīs šo zemi), написанная Зигмаром Лиепиньшем, в этом году включена в заключительный концерт Праздника песни и танца. Эта композиция — фаворит участников хора, которые проголосовали за ее выход в финал, но это было до вторжения России в Украину и до того, как Каспар Димитерс, автор текста песни, начал писать слова совершенно иного характера. В последнее время Димитерс написал несколько песен, в которых пожелания благословения посвящены уже не Латвии, а государству-агрессору России и ее наемникам. Певец признается, что его душа "сменила ориентацию".
Пугачева собирается в Юрмалу: о чем пишут латышские таблоиды
От актеров до великих комбинаторов - кем стали дети латвийских священников, как психотерапевт Айна Пойша спасла свой брак, Алла Пугачева собирается провести лето в Юрмале и кто из латвийских музыкантов играл концерт для британского короля. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
Пятачок, неси ружье! Почему нашумевший "Винни-Пух: кровь и мед" - это очень плохой фильм
В интернете уже с середины прошлого года идет бурное обсуждение нового нашумевшего хоррора "Винни-Пух: кровь и мед". В январе эта лента даже вышла на вторую позицию в списке самых ожидаемых фильмов 2023 года по версии IMDB, обогнав "Индиану Джонса" и "Джона Уика". Почему эта вольная адаптация любимой всеми сказки А.А.Милна совсем не стоит того, чтобы ее смотреть?
Премьеры марта, на которые стоит сходить в кино
Если в сериальной индустрии март — самый горячий месяц на премьеры, то в кинотеатрах начало весны, напротив, время кризиса и застоя. Самые большие блокбастеры ждут наступления летних каникул, а фестивальные новинки приходят в массы не раньше старта Каннского кинофестиваля. Тем не менее и в марте зрителям есть чем поживиться: на большие экраны выходит очередная часть культового "Крика", многострадальный сиквел "Шазама!" точно порадует всех фанатов DC, а искушенным киноманам будет интересен засекреченный сай-фай проект с участием Адама Драйвера.
Оно существует. 11 актеров, чья история подтверждает "проклятие "Оскара"
Существует много актеров, которые, по мнению зрителей, незаслуженно обделены "Оскаром". Но в Голливуде есть своего рода легенда о "проклятии" премии. Согласно ей, после получения награды артист внезапно теряет карьерные перспективы. И этот миф имеет несколько подтверждений. Или это просто совпадения?
Режиссер из Латвии Галина Полищук возглавит МХАТ им. Горького, где поставила Прилепина
С 13 марта главным режиссером МХАТ им. Горького станет Галина Полищук, которая ставила там такие спектакли "Жди меня" по Валентину Распутину и "Женщины Есенина" по Захару Прилепину. Свой последний латвийский спектакль "Квота на жизнь" в 2017 году на сцене театре Dailes Галина посвятила теме беженцев.
"Я отложила камеру и стала штурмовиком". Режиссер Алиса Коваленко: плен, кино и бои на передовой
В 2014 году хрупкая студентка Алиса Коваленко отправилась с камерой на восток Украины, где попала в плен к сепаратистам, о чем рассказала в фильме "Алиса в стране войны". С тех пор она стала мамой и сняла еще две картины. Весной прошлого года Алиса отложила камеру и пошла воевать — в ряды штурмовиков. Сейчас взяла перерыв, чтобы дать рождение фильму, снятому до 24 февраля - "Мы не погаснем". Картина о том, как сбываются юношеские мечты, получила приз фестиваля Artdocfest/Riga.
ФОТО: Робби Уильямс выступил в Риге с грандиозным шоу
9 марта в Arēnā Rīga с масштабным шоу выступил британский певец Робби Уильямс.
В столице появится еще один ночной клуб - вместо Godvil будет Tower
Ночная жизнь Риги набирает обороты – в следующие выходные на территории квартала ВЭФ открывает свои двери новый ночной клуб Tower.