Гомофобов тут не ждут, как Димитерс полюбил Россию, кровожадный Винни-Пух и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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Актер Том Сайзмор умер после разрыва аневризмы

Foto: Vida Press

Американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб", умер в возрасте 61 года.

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10 книг, которые могут по-настоящему испугать, и это не Стивен Кинг

Foto: Shutterstock

Любите хорроры и ищете хороший роман в жанре ужасов? В любой подборке вам предложат книги Стивена Кинга, но есть много других замечательных писателей, которые предлагают новые произведения, от которых бегут мурашки по коже и стынет кровь.

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Новое интервью принца Гарри: "Bсегда чувствовал себя немного не таким" в королевской семье

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Принц Гарри признался, что он "всегда чувствовал себя немного не таким" в своей семье. По его словам, так же чувствовала себя его покойная мать, принцесса Диана.

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Джон Малкович вернется на сцену театра "Дайлес"

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Знаменитый актер Джон Малкович снова поработает в театре "Дайлес", но на этот раз - в качестве режиссера. Следующий сезон откроется спектаклем "Леопольдштадт" в его постановке.

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ФОТО: Гомофобам тут не место. В Риге открылся клуб Skapis

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В конце прошлой недели на месте, где 14 лет работал бар Piens, открылся новый клуб Skapis.

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Димитерс прославляет российскую армию. Будут ли его песни звучать на Празднике песни?

Foto: LETA

Песня "Благослови эту землю на небесах" (Svētī debesīs šo zemi), написанная Зигмаром Лиепиньшем, в этом году включена в заключительный концерт Праздника песни и танца. Эта композиция — фаворит участников хора, которые проголосовали за ее выход в финал, но это было до вторжения России в Украину и до того, как Каспар Димитерс, автор текста песни, начал писать слова совершенно иного характера. В последнее время Димитерс написал несколько песен, в которых пожелания благословения посвящены уже не Латвии, а государству-агрессору России и ее наемникам. Певец признается, что его душа "сменила ориентацию".

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Пугачева собирается в Юрмалу: о чем пишут латышские таблоиды

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От актеров до великих комбинаторов - кем стали дети латвийских священников, как психотерапевт Айна Пойша спасла свой брак, Алла Пугачева собирается провести лето в Юрмале и кто из латвийских музыкантов играл концерт для британского короля. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Пятачок, неси ружье! Почему нашумевший "Винни-Пух: кровь и мед" - это очень плохой фильм

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В интернете уже с середины прошлого года идет бурное обсуждение нового нашумевшего хоррора "Винни-Пух: кровь и мед". В январе эта лента даже вышла на вторую позицию в списке самых ожидаемых фильмов 2023 года по версии IMDB, обогнав "Индиану Джонса" и "Джона Уика". Почему эта вольная адаптация любимой всеми сказки А.А.Милна совсем не стоит того, чтобы ее смотреть?

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Премьеры марта, на которые стоит сходить в кино

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Если в сериальной индустрии март — самый горячий месяц на премьеры, то в кинотеатрах начало весны, напротив, время кризиса и застоя. Самые большие блокбастеры ждут наступления летних каникул, а фестивальные новинки приходят в массы не раньше старта Каннского кинофестиваля. Тем не менее и в марте зрителям есть чем поживиться: на большие экраны выходит очередная часть культового "Крика", многострадальный сиквел "Шазама!" точно порадует всех фанатов DC, а искушенным киноманам будет интересен засекреченный сай-фай проект с участием Адама Драйвера.

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Оно существует. 11 актеров, чья история подтверждает "проклятие "Оскара"

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Существует много актеров, которые, по мнению зрителей, незаслуженно обделены "Оскаром". Но в Голливуде есть своего рода легенда о "проклятии" премии. Согласно ей, после получения награды артист внезапно теряет карьерные перспективы. И этот миф имеет несколько подтверждений. Или это просто совпадения?

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Режиссер из Латвии Галина Полищук возглавит МХАТ им. Горького, где поставила Прилепина

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С 13 марта главным режиссером МХАТ им. Горького станет Галина Полищук, которая ставила там такие спектакли "Жди меня" по Валентину Распутину и "Женщины Есенина" по Захару Прилепину. Свой последний латвийский спектакль "Квота на жизнь" в 2017 году на сцене театре Dailes Галина посвятила теме беженцев.

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"Я отложила камеру и стала штурмовиком". Режиссер Алиса Коваленко: плен, кино и бои на передовой

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В 2014 году хрупкая студентка Алиса Коваленко отправилась с камерой на восток Украины, где попала в плен к сепаратистам, о чем рассказала в фильме "Алиса в стране войны". С тех пор она стала мамой и сняла еще две картины. Весной прошлого года Алиса отложила камеру и пошла воевать — в ряды штурмовиков. Сейчас взяла перерыв, чтобы дать рождение фильму, снятому до 24 февраля - "Мы не погаснем". Картина о том, как сбываются юношеские мечты, получила приз фестиваля Artdocfest/Riga.

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ФОТО: Робби Уильямс выступил в Риге с грандиозным шоу

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

9 марта в Arēnā Rīga с масштабным шоу выступил британский певец Робби Уильямс.

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В столице появится еще один ночной клуб - вместо Godvil будет Tower

Foto: Privātais arhīvs

Ночная жизнь Риги набирает обороты – в следующие выходные на территории квартала ВЭФ открывает свои двери новый ночной клуб Tower.

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