Господа! К нам никто не едет! В Сети переписали известные книги с поправкой на пандемию
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Мировая пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция за несколько недель изменили жизнь людей на всей планете. А что было бы, если бы именно сейчас жили герои популярных книг?

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Пользователи социальных сетей внесли коррективы в сюжеты известных литературных произведений, представив, что герои книг переживают эпидемию.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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