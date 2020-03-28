Господа! К нам никто не едет! В Сети переписали известные книги с поправкой на пандемию

Мировая пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция за несколько недель изменили жизнь людей на всей планете. А что было бы, если бы именно сейчас жили герои популярных книг?

Пользователи социальных сетей внесли коррективы в сюжеты известных литературных произведений, представив, что герои книг переживают эпидемию.

Н.В. Гоголь "Ревизор"

Господа! К нам никто не едет!

Конец произведения — Mikhail Parokhodov (@parokhodov) March 23, 2020

Илья Муромец не встал с печи. — Crocodile Dartoh (@StumpGodzira) March 23, 2020

Русская армия, вдоволь повеселившись с французами, зажигает на карантине в Москве — Peter (@Silent_Pitt) March 23, 2020

Базаров приезжает к Кирсановым и пропагандирует коронавирусный нигилизм, утверждая, что никакого вируса нет. В конце книги умирает от пневмонии. Зараженные им Кирсановы вовремя вызывают себе врача и едут лечиться в больницу. — яна несмеяна (@placedegreve) March 23, 2020

Гоголь, "Нос": твой мазок потеряли и он сам пошёл по свежеположеной плитке заражать весь город. Издание с дигитализированной картой. — onomatopoeia (@onomato30034179) March 23, 2020

Один переписчик сшил себе шинель, а ее украли. Он замерз, заразился, пришел на работу, всех посадили на карантин, и он умер. И весь отдел умер. И министерство умерло. И вор умер. И призрак тоже умер. И только Пушкин опять хохотал, читая Гоголя, но после дуэли тоже умер. — кремль и глэмрöк (@eye_ii_eye) March 23, 2020

РекламаЗакрыть Родион Раскольников убивает старушку-процентщицу, просто покашляв у неё дома. — Alexander Kulikov (@Cooleach) March 23, 2020

Профессор Преображенский с доктором Борменталем устали от экспериментов над собаками переключаются на летучих мышей и открывают новый вирус,который выходит из под контроля и заражает все человечество — чукотская хомба (@Klepsidra74) March 23, 2020

Аннушка рассыпала гречку, Берлиоз не смог на ней подскользнуться и остался жив. Но заседание в массолите все равно отменили из-за карантина. — Жизель сошла с ума (@nebalerina_) March 23, 2020

Онегина из-за карантина не пускают на похороны дяди, он не получает наследства и садится в долговую яму. Ленский не может выехать из Геттингена и остается профессором при кафедре спиваться с братьями Гримм; Татьяна вырастает старой девой, Ольгу выдают замуж за соседа. Все живы — émigré grimace (@DiasporaOf1) March 23, 2020

Трамвай дожидается, пока у Берлиоза закончится масло и он пойдет в магазин. А Аннушка уже пожилая и в условиях карантина покупки за нее совершают внуки — Пивной Герцог (@tra_ta_ta) March 23, 2020

РекламаЗакрыть Все решают что Гэтсби не такой уж великий и нечего ходить на его вечеринки лучше #StayHome

Дэйзи Бьюкенен тож сидит дома

Миртл не сбивает машина, она погибает под упавшим 200х сот киллограмовым стеллажом с гречкой и туалетной бумагой — Fartality👅Святой Лизуний👅 (@FARTALITY2) March 23, 2020

Дракула:

Граф пробирается в Великобританию, но все сидят дома и никто его к себе не приглашает, так что он сидит голодный и усыхает от голода. — 𝚊𝚗𝚒𝚖𝚊𝚕 𝚑𝚎𝚛𝚘 𝚎𝚌𝚑𝚒𝚍𝚗𝚊 (@kinledrt) March 23, 2020

Розенкранц и Гильденстерн привозят в Эльсинор коронавирус,некоторые пожилые персонажи(Клавдий,Гертруда,Полоний)умирают.Гамлет и Офелия побеждают вирус своим мощным иммунитетом,женятся и правят долго и счастливо — чукотская хомба (@Klepsidra74) March 23, 2020

Элли выходит из домика-фургона и получает год тюрьмы за нарушение условий карантина. — Stase4ka (@Stase4ka) March 23, 2020

Дядя Федор переходит на удаленку и валит в заброшенную деревню. К нему прибиваются звери, чьи хозяева умерли от коронавируса. И живут они здорово и счастливо, пока к ним не заглядывает в гости почтальон, контактировавший на почтамте с туристом из Италии три дня назад — крышечка (@mokryaska) March 23, 2020

У Нильса и парочки диких гусей фиксируют повышенную температуру тела и везут в инфекционку при попытке посадки в Стокгольме. — Alexander Kulikov (@Cooleach) March 23, 2020