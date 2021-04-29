Граффити с Навальным в Петербурге закрасили через четыре часа после его появления
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Граффити с изображением российского оппозиционера Алексея Навального закрасили в Санкт-Петербурге через четыре часа после появления. Создатель портрета неизвестен, сообщает Euronews.

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Изображение с надписью "Герой нашего времени!" увидели на трансформаторной будке в Пушкарском саду Санкт-Петербурга рано утром в среду. Сначала полицейские попытались соскрести его, но затем на место прибыли другие их коллеги и следственно-оперативная группа.

Алексей Навальный был арестован в январе по возвращении из Германии, где лечился от отравления нервно-паралитическим веществом. Он обвиняет Кремль в покушении - российские власти свою причастность отрицают.

Оппозиционер приговорён к 2,5 годам тюремного заключения на основании обвинения в хищении средств в 2014 году. Сам он называет приговор "политически мотивированным".

Навальный отбывает срок в колонии, известной своими суровыми условиями. С 31 марта по 23 апреля он держал голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей.

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