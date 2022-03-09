Грейфане остается в России, бизнес с русским кораблем, знаменитости в Земессардзе: о чем пишут латышские таблоиды

Почему латышская певица Лиене Грейфане не хочет уезжать из России, кто из знаменитых жителей страны вступает в Земессардзе и как Madara Cosmetics оправдалась за русский военный корабль в рекламе? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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