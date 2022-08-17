Грейфане защищает россиян и кто несогласен с Херманисом: о чем пишут латышские таблоиды

Уехавшая из Латвии в Россию Лиене Грейфане отчаянно защищает простых россиян в соцсетях, почему турецкие хирурги отказались проводить маммопластику Ольге Камбале, латвийская интеллигенция высказалась о скандальном интервью "Дождю", дочь Олега Бурова на грани развода. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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