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Живущая в России Грейфане защитила русских и повздорила с латышами
Грейфане защищает россиян, кто несогласен с Херманисом, Камбале отказали в новом бюсте: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Уехавшая из Латвии в Россию Лиене Грейфане отчаянно защищает простых россиян в соцсетях, почему турецкие хирурги отказались проводить маммопластику Ольге Камбале, латвийская интеллигенция высказалась о скандальном интервью "Дождю", дочь Олега Бурова на грани развода. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Живущая в России Грейфане защитила русских и повздорила с латышами
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