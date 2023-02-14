Анджела Бассетт, Остин Батлер, Кейт Бланшетт и другие номинанты не ушли с 95-й церемонии вручения "Оскара" с пустыми руками. Даже если актер не удостоился заветной статуэтки, он все равно отправляется домой с роскошными подарками стоимостью порядка 126 тысяч долларов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О том, что именно входит в комплект "утешительных" подарков, рассказывает Forbes.

Маркетинговая фирма Distinctive Assets из Лос-Анджелеса с 2002 года дарит номинантам в четырех ключевых актерских категориях и претендентам на звание лучшего режиссера неофициальные подарочные наборы "Каждый ― победитель". В 2000 году учредитель компании Лэш Фэри начал дарить шикарные путевки, ювелирные украшения и прочие безделушки на церемонии Grammy, а через пару лет стал делать то же самое на "Оскаре".

"Мы стали думать как можно принять участие в церемонии без взаимодействия с киноакадемией и в итоге решили вручать подарки главным номинантам, ― говорит Фэри. ― Если они проигрывают, то у них остается утешительный приз, а если побеждают, то подарок — это вишенка на торте". Вопреки своему названию в 2023 году призовой пакет "Каждый ― победитель" достался только 26 номинантам, то есть пяти людям в пяти основных категориях (26 подарков получилось из-за того, что у победившей картины "Все везде и сразу" два режиссера — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт).

За последние два десятилетия среди неприлично дорогих подарков было все — от круиза по Антарктике до годовой аренды автомобиля Audi. Каждый год разные компании предоставляют номинантам фирменные товары и услуги на сумму от 4 до 35 тысяч долларов. В этом году цена одного подарочного комплекта оценивается в 126 тысяч долларов. Это на 10% дешевле, чем в прошлый раз, и почти в два раза меньше, чем в 2020 году, когда подарки стоили 225 тысяч долларов. Правда, дополнительный приз все же в 300 с лишним раз дороже самой награды ― статуэтку покрывают 24-каратным золотом, и ее изготовление обходится всего в 400 долларов.

В 2023 году подарки очень разнообразны — от пластической хирургии до бутылки кокосовой воды. К слову, все это доставляется звездам прямо домой. Выражение "подарочный набор" уже давно не отражает сути, ведь подарков так много, что для транспортировки используется множество чемоданов.

Часто самым дорогим подарком оказываются путешествия в удивительные или красивые места, ведь это идеальная возможность продемонстрировать бренд аудитории. В этом году это путевка в канадское поместье площадью четыре гектара под названием Lifestyle стоимостью 40 тысяч долларов, а также три ночи в отреставрированном итальянском маяке за девять тысяч.

"Разумеется, звезды сами могут поехать, куда угодно, ― отмечает Фэри. ― Дело не в том, что это бесплатно. А в том, что мы находим уникальную локацию, где знаменитость может по-настоящему отдохнуть от посторонних глаз. Маяк на склоне острова недалеко от побережья Италии ― очень уединенное место".

Любителям преображений в доме понравится сертификат на 25 тысяч на ремонт от проектного агентства Maison Construction. Кроме того, можно будет заняться своим здоровьем и пройти омолаживающие процедуры за 41 тысячу долларов, куда включены скульптурная липосакция рук Art Lipo от доктора Томаса Су и процедуры по восстановлению волосяного покрова доктора Алана Баумана.

Конечно, не все подарки такие эксклюзивные. Среди недорогих можно найти упаковку печенья CLIF Thins за 13,56 долларов и буханку японского молочного хлеба Ginza Nishikawa. Фэри говорит, в этом году было решено было добавить всего по чуть-чуть, а также показать достоинства разных торговых марок (50% из включенных в комплекты брендов принадлежат женщинам и представителям меньшинств).

В 2023 году есть много уникальных подарков. Например, участники церемонии могут стать владельцами крошечного кусочка Австралии, деньги от которого (425 долларов) пойдут на сохранение окружающей среды, получить дорожную подушку для шеи от организации PETA с призывом не использовать животных в лабораториях (60 долларов) или же "шар ментального здоровья" от компании Reflect, создатели которого заявляют, что он помогает регулировать уровень стресса (229 долларов). Любителям сладкого понравится коробка шоколадных конфет M cacao, в которой их ждет персональное видеопоздравление (99 долларов), или финики Bateel за 435 долларов. Те, кому хочется чего-нибудь более пикантного, оценят флакон съедобного массажного масла C60 Sexy за 87 долларов.

Цена наборов меняется из года в год по разным причинам. Не последнюю роль при формировании цены играет восприятие публики. В 2016 году Фэри подготовил набор стоимостью 200 тысяч долларов, куда вошли путешествие в Израиль по системе all inclusive и хирургическая подтяжка груди за 1900 долларов. Организаторы церемонии назвали такой набор "не вполне адекватным" и подали иск о незаконном использовании торговой марки. Конфликт разрешился без суда, но теперь Фэри особо не распространяется о цене наборов, ограничиваясь лишь общими фразами.

Конечно, принимать подарки номинанты не обязаны и обычно хотя бы один из них отказывается. В прошлом году это был Дензел Вашингтон, а Дж. К. Симмонс даже продал свой приз на благотворительном аукционе. Какими бы "бесплатными" ни были эти подарки, они все равно являются налогооблагаемым доходом, потому что считаются формой заработка. Отчасти именно на этом и держится бизнес Фэри.

В большинстве случаев подарки оформляются и оплачиваются до того, как получатель извлечет из них какую-либо выгоду. Стоимость передаваемых в рамках мероприятия товаров и услуг минимальна ― примерно 5 тысяч долларов или 2500 долларов налоговых выплат с человека.

Имение Lifestyle: 40 тысяч долларов

В этой роскошной усадьбе в предместье Оттавы любая голливудская звезда почувствует себя как дома. В холодильнике много изысканных продуктов, а те, кто не любит готовить, могут заказать обслуживание от профессиональных шеф-поваров. Здесь есть домашний кинотеатр, бассейн под открытым небом и аллея для стрельбы из лука. Тут можно остаться на три ночи, а если гость захочет отправиться на прогулку, то в его распоряжении будет родстер 1965 года выпуска AC Shelby Cobra 427 и McLaren Artura 2023 года.

Maison Construction: 25 тысяч долларов

В подарочных наборах от Distinctive Assets давно можно найти сертификаты Maison Construction. Это компания из Лос-Анджелеса, которая специализируется на реновации люксовых домов. В подарок артисты получают комплиментарное обслуживание по проектам перепланировки или строительства.

Пластическая хирургия Art Lipo: 12 тысяч долларов

Номинанты могут сделать подтяжку рук, если захотят. Доктор Томас Су, художник и скульптор человеческого тела, предлагает свою процедуру скульптурирования — особый метод липосакции по коррекции формы рук.

Oxygenetix: 12 тысяч долларов

В комплекте с микронидлингом Potenza в Беверли-Хиллс или в Форт-Лодердейле идет годовой запас обогащенного кислородом тонального крема и консилера от бренда Oxygenetix. Методика процедур по укреплению кожи заключается в сочетании иглоукалывания с радиочастотами.

Противовозрастные препараты: 10 тысяч долларов

Пластический хирург из Нью-Йорка доктор Константин Васюкевич предлагает процедуры для лица за 10 тысяч долларов. В своей студии в Верхнем Ист-Сайде Васюкевич проводит процедуры химического пилинга, введения ботокса и другие.

Отпуск в Неаполе: 9 тысяч долларов

Отреставрированный маяк Faro Punta Imperatore на итальянском побережье бесплатно принимает номинантов и семерых ближайших друзей на три ночи. Отсюда на яхте можно добраться до Капри или прокатиться по окрестностям на винтажных мотороллерах Vespa.

Восстановление волос: 7 тысяч долларов

В подарок от доктора Алана Баумана входят добавки для борьбы с выпадением волос, а также средства для местного применения и восстановления на основе тромбоцитарно обогащенной плазмы.

KnowingLabs: 1800 долларов

Эта лаборатория предоставляет услуги домашнего тестирования, в ходе которого проверяются общая физическая форма, внешний вид кожи, здоровье мозга и контроль процесса старения.

"Книга жизни" Джона Боулби: 630 долларов

Многих может заинтересовать наставническая практика тренера личностного роста Джона Боулби. В "Книге жизни" он раскрывает "секрет продолжительного счастья".