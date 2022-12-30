Интернет-хит: жительница Балви поблагодарила любовницу мужа через местную газету

В интернете стала хитом рождественская благодарность женщины любовнице мужа, опубликованная в районной газете Балви.

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Открытием читателя газеты Яниса Супе на Facebook уже поделились более 540 человек.

В газете Vaduguns каждый год под Рождество жителям предоставляется возможность сказать добрые слова о хороших людях. Супе отмечает, что обычно люди благодарят соседей, врачей, приходских священников, но в этот раз одна благодарность особенно выделялась.

Женщина по имени Инита из Эглевы Лаздулейской волости поблагодарила некую Аниту, которая, как следует из заметки в газете, является любовницей мужа Иниты:

"Спасибо Аните X. за то, что заботилась и тискала моего мужа во время моего отсутствия. Можешь использовать его и дальше! Нам обеим хватит!" – написала Инита.

В комментариях к посту на Facebook люди с иронией хвалят Иниту, продемонстрировавшую истинно христианскую щедрость. А на просьбу раскрыть личности героев истории одна из комментаторов справедливо затеила: "На селе все все знают!".